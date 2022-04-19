確診大廈｜4,775幢全名單　豪宅淺水灣道、沙田晉名峰洋房上榜

第五波疫情進一步回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（18日）共有4,775幢大廈上榜，總數較前一日減少340幢。不過18區之中，沙田區疫情仍然屬最嚴峻，共452幢上榜，其次為元朗區及東區，分別有418幢及379幢上榜。



新增有患者居住的大廈，有部份是豪宅地段，包括淺水灣道洋房及沙田晉名峰洋房。另有私人屋苑上榜，包括荃灣海之戀．愛炫美3C座、珀麗灣35座等。另有不少位於近郊地段的屋宇，包括元朗坑頭村、坳頭楊屋村；北區小坑村、坑頭村等。



衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日新上榜的大廈共168幢，其中沙田區總上榜大廈繼續成為各區之冠，新增的大廈包括私人屋苑愉翠苑愉居閣、新港城B座及J座、豪宅晉名峰洋房等。

▼4月18日確診大廈全名單▼



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其次為元朗區，共有六條村新上榜，為18區中最多近郊地段屋宇新上榜的區域，包括坑頭村、田寮村、橫台山河瀝背、永寧村、 新圍村及坳頭楊屋村。北區、大埔、葵青及西貢亦分別有不少近郊地段屋宇上榜，包括北區小坑村及坑頭村、屯門小坑村、大埔白牛石上村及南坑村、葵青中葵涌村及西貢田寮村等。

此外，18區總上榜大廈中，東區雖僅位列第三，但在新上榜大廈方面卻位列榜首，共有17幢大廈新上榜，包括得利大廈、永德大廈、莊士軒、雅利閣等。

大學宿舍方面，香港恒生大學賽馬會住宿書院過去14天曾有患者居住。

▼4月18日 機場送機情況▼

