膠袋稅｜可持續發展委員會倡膠袋稅增至最多2元　禁免費派膠遮袋

可持續發展委員會去年9月就管制即棄塑膠展開公眾參與活動，公眾諮詢結果今日（14日）出爐。委員會指，收集不同業界及市民意見後，在報告作出24項建議，並於今日向政府提交報告書。

委員會在建議包括禁止免費派發即棄塑膠製品，如雨傘袋及酒店洗漱梳妝用品等。報告又認為，當局可改善現行塑膠購物袋收費計劃，包括收緊豁免範圍，以及將收費水平調高至一元或兩元，同時加強監管派發平口袋。委員會相信政府會因應當前疫情，仔細考慮各項建議及落實時間表。



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塑膠使用方便，但處理不當或造成環境污染。可持續發展委員會去年接受政府邀請，就「管制即棄塑膠」展開公眾諮詢，由去年9月起，合共收集和分析超過9,400份意見表、60份書面意見和並透過隨機電話調查訪問1,003名18歲或以上港人。委員會就公眾意見，作出24項建議。

公眾認同塑膠棉花棒宜禁售

就新管制措施方面，委員會指，公眾參與過程提及適合禁止銷售的即棄塑膠製品，例如在零售點出售的即棄塑膠餐具、塑膠棉花棒、用於派對或慶祝活動的充氣打氣棒和氣球棒。

報告建議，禁止免費派發現時一般會免費提供予市民大眾的即棄塑膠製品，如雨傘袋。（資料圖片）

至於現時一般會免費派發予市民大眾的即棄塑膠製品，委員會認為禁止銷售並不是最有效的管制方式，故建議政府探討禁止免費派發這類即棄塑膠製品，如雨傘袋等。委員會認為政府應同時推廣合適替代品，例如雨傘除水器、掛牆式洗頭水或沐浴露機等。

可持續發展委員會去年9月就管制即棄塑膠展開公眾參與，結果今日（14日）出爐。（黃金棋攝）

膠袋稅倡調高至2元 公眾認同密封冷凍食品不應豁免

另外，委員會亦就改善俗稱膠袋稅的塑膠購物袋收費計劃作諮詢，強調最終目標是淘汰免費派發的塑膠購物袋。委員會指政府應收緊現行塑膠購物袋收費計劃的豁免範圍，以進一步減少使用塑膠購物袋。

公眾參與中意見普遍認為可以取消目前對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免，因大多數冰凍或冷凍食品已經有密封包裝，而且塑膠購物袋無法防止水滴在冰凍或冷凍食品上凝結。不過公眾認為，使用塑膠購物袋盛載沒有任何包裝的食品有其必要性，如鮮肉、鮮魚和蔬菜，故應保留有關豁免。

委員會建議政府，應取消目前對盛載已密封包裝的冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免；亦無須為已被非氣密包裝完全包裹的食品，例如有塑膠盒的雞蛋等，提供免費塑膠購物袋。

至於徵費水平方面，委員會建議膠袋稅可由現時五毫，倍升至一元或兩元，認為有助促使消費者改變行為習慣。另外，委員會建議當局亦要加強監管派發平口袋，例如在平口袋旁放置提醒字句，指除獲豁免情況，使用平口袋需支付塑膠購物袋收費。