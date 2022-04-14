走塑｜網購物流包裝氾濫　近九成人支持管制　委員會倡立法管包裝

可持續發展委員會《管制即棄塑膠公眾參與報告》今日（14日）出爐，近九成受訪者支持管制本地物流及網購包裝，委員會報告建議之一，是制定行政措施甚至透過立法，減少物流派遞或網購使用的塑膠包裝物料。

此外，報告亦建議本地超級市場研究減塑措施，例如避免使用額外的發泡膠包裝物料，並盡量減少重新包裝進口商品。



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兩成意見促全面禁止網即棄膠包裝

委員會從公眾和業界收集和分析超過9,400份意見表、60份書面意見和並透過隨機電話調查成功訪問1,003人，結果近九成機構、公司和個人，均支持須管制本地物流及網購包裝。至於如何管制，約四成受訪者表示應採取規管措施，而認為應全面禁止則近兩成。

報告亦指出，基於物流、衞生和保護商品等原因，市民普遍認為全面淘汰所有包裝較困難，但社會上亦有強烈聲音要求管制過度包裝，尤其是用於零售、物流及網購的即棄塑膠包裝。委員會建議，港府應考慮參考內地及海外政府和企業經驗，要求業界積極減少使用發泡膠及塑膠包裝物料，並同時考慮透過行政措施，甚至立法進行有效監管。

促超市研減塑 減少重新包裝進品商品

報告以本地包裝為例，建議本地超級市場進一步研究減塑措施，例如避免使用額外的發泡膠包裝物料，盡量減少重新包裝進口商品。若需要重新包裝，應盡量使用非塑膠包裝或含再生塑膠成分的包裝。

料垃圾徵費實施 市民傾向選簡約包裝產品

委員會轄下的策略工作小組主席黃煥忠表示，不少商戶反映包裝屬無可避免，從衞生及保護角度亦有需要，故著眼點應在減少包裝，倘有替代品，未來亦要考慮改變包裝物料，而非「一刀切」禁用塑膠包裝；至於規管產品包裝上，亦無分本地或海外，也不鼓勵重新包裝進口商品。

香港生產力促進局碳及環境卓越管理主管王小偉認為，現時超市新鮮食物的包裝不算過分，一般用托盤承載及用保鮮紙包裹食物，隨著明年推行垃圾徵費，消費者自然選擇簡約包裝，屆時有機會向商家施壓，「唔想畀咁多垃圾費，可能就會揀簡約包裝，係市場推動力」，加上政府在行政措施上檢視如何規管，相信日後減塑將以兩條腿走路。

黃煥忠亦補充指，目前網購體積小的商品，網店仍用一個大箱承載，「將來會否拎一大袋垃圾返屋企，丟入自己垃圾桶而又要畀錢？」日後市民對包裝的需求減少，相信多管齊下下，未來三年會見到轉變。