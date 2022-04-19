天際100周四重開　推11元入場優惠　生日月份到訪可免費入場

天際100香港觀景台（天際100）表示，天際100將在周四（21日）重開，並將推出入場折扣優惠，包括推出11元入場門票，成人、長者及小童均同價。此外，天際100將推出生日優惠，1月至6月生日月份的訪客可免費入場，同行的最多三位親友可半價入場。



▼4月18日 復活節假期最後一日旺角市況▼



+ 8

天際100表示，官方網站將在今日起售票。而訪客到訪時，須使用「安心出行」及「疫苗通行證」，並要佩戴口罩。

因應天際100開業11周年，天際100推出限時11元門票，優惠票將在今日起發售，而購票優惠期為4月21日至25日，並須於5月21日前換領及到訪 。成人、長者及小童同價。

生日可免費入場優惠

此外，天際100推出生日免費入場優惠，由即日起至6月30日，1月至6月生日的訪客凡於生日月份到訪，便可免費入場。而同行親友可半價購買門票，折扣後每位成人門票為99元，小童或長者門票則只是64元，最多可邀請三位隨行親友。

而1月至4月份生日的訪客，可在一樓票務中心出示香港身份證或出生證明書，並帶同最少一位親友到訪。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



+ 3

家庭三人同遊189元 標準門票減至68元

天際100亦推出家庭套票，可以189元三人同遊，適用於成人、長者或小童同行，購票優惠期為4月26日至6月30日。同時天際100的標準門票，將由正價港幣198元減至68元，成人、長者及小童同價。

上述兩個優惠，市民可在天際100官方網站或一樓票務中心購票。

▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



+ 3

天際100亦指，早前因關閉受影響及未使用的門票，可於4月21日至6月30日期間，攜帶該門票到票務中心換取新門票入場。天際100提醒，有關門票只適用於換領門票當天使用，逾期無效。