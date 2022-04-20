DSE︱文憑試考生憂染疫　20日不出門在家閉關備試

新冠肺炎疫情下的第三度DSE中學文憑試周五（22日）開考，考生不僅要在時刻警剔抗疫下應考，更需在每個試日清晨6時半前做好快速測試，萬一不幸陽性分分鐘要九秒九拿「走佬袋」到竹篙灣特別考場應考。



應屆考生廖銘彥認為，考試安排有大變動下，壓力少不免會增加，亦會擔心當日十分混亂，但學懂放寬心態，「全部考都係咁，平常心態考就無問題。」他坦言最擔心考試期間染疫，索性閉關在家溫習，曾試過連續20天不出家門，冀能在考試中創出佳績成功「奪星」。



廖銘彥稱幸好有獨立房間可以溫習，家人亦會盡量不打擾從旁照顧。（受訪者提供）

目標考入數學系 疫下考試感壓力

現就讀將軍澳優才（楊殷有娣）書院中六級的廖銘彥，家人從事會計工作，或自幼受到薰陶，尤其熱愛研究數字，對數學充滿興趣，大學志願是科大或中大的數學系。今屆所有DSE考生，三年高中都在疫情中度過，面對人生最重要的考試之一，在備考期不幸遇上重創本港的第五波疫情，今年考試安排可謂前所未有，「咁大嘅新安排，又有不幸因素，壓力一定有。」

擔心考試日快測陽性

廖銘彥認為，疫情下考DSE會有多一層擔心，相對溫書力度可能有所減少，最擔心首幾日考試出現混亂，「唔知做緊乜呀、無帶嘢，會好驚，朝早做（快速）測試呀。」他說胡思亂想的情況增加，最擔心萬一當日檢測陽性，「召抗疫的士有咩程序？網上book好似好啲？聽人講網絡比較繁忙，又咁多考生……。」

廖銘彥接受《香港01》視象訪問，稱希望能靠自己努力爭取更好成績。（視象訪問截圖）

想通考生處境平等 平常心態作賽

不過，廖銘彥慢慢想通，既然全部考生均面對同一處境，即其實人人平等，故告訴自己只需用平常常態就無問題，又認為「制度難完美，安全考試就足夠，可以做嘅都做咗」。他不考慮用校內成績評估，因最高成績只有第5級，希望能靠自己努力爭取更好成績，並認為第5級是靠實力，5*或5**則是考場發揮，希望可靠臨場發揮奪星。

慶幸有獨立房間可以溫習

廖銘彥提到中五因疫情，學校面授時間十分短，到中六備考衝刺關鍵時刻又遇第五波疫情大爆發，擔心染疫影響發揮，故最好辦法是留在家中溫書疫，故最長曾試過20天無出家門。他稱幸好有獨立房間可以溫習，家人亦會盡量不打擾從旁照顧，「可能出去返工順便幫我買文具」。

在疫情未完全消退時，文憑試在下週即將開考。（考評局提供）

定時起床最難 近日提早起來做當演習

廖銘彥認為，在家溫習最難是自律，「重點係要定時起身，因為無咗時間好亂。」他調校鬧鐘迫自己早上8時至8時起床溫習，考試日需要在6時半前完成快測，故近日會再提早到6時至7時起床。因疫情令同學難面對互動，他稱同學間會相約在早上9時至10時網上計時「操卷」，事後互相對卷交流心得，在面對面社交隔絕的時刻，另辟一條維繫友情的路徑。

優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉（中）表示，學校最重要是向學生提供精神上的支援。（受訪者提供）

校長：學生對疫情變動有適應力

優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉表示，慶幸學校模擬試、課程安排完結較早，趕及在疫情停課前完成一系列工作；又稱相信已上兩三年網課，師生適應疫情下的變動。他認為學校最重要是提供精神上的支援，故會安排班主任每星期最低限度與學生聊天一次，社工亦會抽樣致電給同學，冀保持同學們心境。

學校會提醒學生考前準備事項

面對今年考試變動，譚希望學生及教師校長都不要亂，不應當嚴重的事，「考試期間病咗，過去咁多年都會發生，今次可能唔好彩。但換個角度睇，以前病咗可能缺席無分，依家有得揀去竹篙灣或校本評核，都有得揀。」他又稱學校會提醒考生萬一不幸要去竹篙灣，「走佬袋」要有必備物品，例如隨身物品及溫書物料等。

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼

