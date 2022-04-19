康復紀錄二維碼｜康復者登記平台突然上線 下載二維碼5步驟教學
撰文：陳栢麟
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康復者二維碼平台上架！第五波疫情累計逾118萬人染疫，不少人經自行快測確診，等待領取康復紀錄二維碼多時。政府今日（19日）更新政府電腦系統，新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁，新增提交電子檢測紀錄以及康復紀錄的位置。
《香港01》記者實測成功取得康復者二維碼，再配以更新「安心出行」流動應用程式，一眾康復者將毋須再帶紙本確診證明出入各類「疫苗通行證」處所。下載康復紀錄二維碼5步驟，實用教學一文看清。【附連結】新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁。
新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁今日新增提交電子檢測紀錄以及康復紀錄的位置，依照網頁指示，曾經使用「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報確診的人士，可輸入個人資料提交電子檢測紀錄或康復紀錄，以獲得康復者二維碼。
1.於新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁點選電子檢測紀錄/康復紀錄的位置
2.選擇提交電子檢測紀錄或是康復紀錄。
3.拉至最底剔取同意收集個人資料。
4.填寫個人資料，並按提交。
5.儲存文件及二維碼。
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