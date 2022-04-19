封區｜屯門山景邨景富樓圍封強檢　料明午一時完成行動

政府在今日（19日）下午四時起圍封屯門山景邨景富樓，政府發言人指，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素，通過風險評估，決定採取有關行動。當局目標在明日（20日）下午約一時完成圍封行動。



▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



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政府要求景富樓受檢人士於今日晚上九時前接受檢測，期間會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內，亦會採取方便行動有特別困難人士的採樣安排。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

屯門山景邨景富樓圍封範圍。（政府新聞處圖片）

4月6日至19日曾身處涉事大廈逾兩小時需強檢

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於4月6日至4月19日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須4月21日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。