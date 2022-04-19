青年宿舍｜議員倡建文青CAFE拓財源　批進度慢「青年都變中年」

撰文：陳淑霞
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民政事務局向立法會提交位於旺角鴉蘭街9號、毗鄰塘尾道官立小學的青年宿舍項目工程方案，並申撥款涉約1.803億元，料三年內即2025年竣工。多名立法會議員今（19日）於立法會一個委員會上，批評青年宿舍項目發展進度緩慢，「青年都變中年」；亦有議員建議可將青年宿舍地舖，發展成文青CAFE，拓展收入來源並調低宿舍租金。
署理民政事務局局長陳積志表示，當局已盡力加快進程，包括同步進行招標，一旦獲得立法會批出撥款，即可馬上動工。租金方面則受限於自負盈虧模式，按市值六成收取已屬平衡做法。

立法會民政事務委員會今日(19日)討論青年宿舍項目及元朗大球場重建事宜。該青年宿舍項目位於旺角鴉蘭街9號、毗鄰塘尾道官立小學，該閒置用地由九龍扶輪社持有，將興建一座樓高22層、總建築樓面面積 約為2,900平方米的青年宿舍大樓，提供約72個青年宿舍單位，落成後將由香港青少年發展聯會以自負盈虧形式營運，當局料工程造價涉約1.803億元，將全數由基本工程儲備基金支付，並預計今個立法年度內向立法會財委會尋求撥款，目標三年內竣工。

2014年提出 2025年始落成 議員：青年都變中年

多名立法會議員認為青年宿舍項目發展進度緩慢，工聯會陳穎欣表示，今次位於旺角的項目，早於2014年施政報告已提出，惟目前要及至2025年始望落成，「青年都變中年」。

陳積志表示，2014年施政報告提出時屬籌劃階段，且工務工程需時醞釀，亦須進行諮詢工作及經城規會審議，不少青年宿舍項目用地本身具規劃困難，例如由東華三院申辦、位於上環文武廟旁的青年宿舍用地，「走城規會走咗幾次」，亦因文武廟屬法定古蹟，須予經古蹟辦審議，至於今次的旺角項目，其用地「窄窄長長」，附近亦有工業大廈及學校相鄰，不易規劃，當局已抓緊時間，盼可加快進程，包括同步進行招標，一旦獲得立法會批出撥款，即可馬上動工。他又提到，大埔項目已落成及入住，另有三個項目正在動工，其中位於元朗的青年宿舍，共有1600多個宿位，佔總體一半，可於今年下半年啓用。

陳積志：地積比已用盡 加設地舖要削宿位

選委界陳仲尼及陸瀚民則關注青年宿舍租金下調可行性，其中陸瀚民建議可將其地舖發展成文青CAFE (咖啡館)，並將盈利撥歸青年宿舍，陳積志指，營運機構須與當局簽訂營運協議，包括自負盈虧，由於其亦同時須包辦維修保養，故租金時不可訂於太低水平，現時按市值六成收取已屬平衡做法。他又提到，有關項目已用盡地積比，若要將地舖位置作非住宿用途，宿位則恐要減少，但認為其建議值得參考。

選委界管浩鳴則指，不少非政府機構盼營運青年宿舍，包括其工作所在的聖公會，曾考慮於安老院上蓋發展青年宿舍，盼達長幼共融，惟受制於程序冗長「拖死」項目，最終計劃胎死腹中，盼當局可拆牆鬆綁。陳積志則回應指，當局與各政策局合作無間，若遇適合項目會全力以赴，又表明可親自處理管浩鳴所提及的阻濟，「可(交詳情)畀我跟進。」

當局擬重置元朗大球場，當中包括一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場。（立法會文件）

元朗大球場重建方面，體育、演藝、文化及出版界霍啓剛表示，元朗大球場升級後，將成為符合國際賽標準場地，故當局應放遠目光，同步進行大灣區旅遊研究；另多名議員均憂慮元朗大球場重建後會加重周邊及市中心交通負荷，以及場內電動車泊位不足問題。

署理民政事務局局長陳積志表示，當局於前期工程研究有小心考慮其交通配套及人流安排，他提到，元朗大球場極之方便，包括鄰近水邊圍及豐年路輕鐵站，均僅五分鐘路程，另鄰近港鐵朗屏站，附近亦設專線小巴及多條巴士路線，運輸署交通評估亦證可行，故不擔心人流問題。至於電動車方面，重建後將有三成車位設電動車設施，將來倘有需要，可大幅增加，工程亦不困難。他同意元朗大球場屬重要足球賽事場地，另可融入大灣區成重要設施。

元朗大球場不時舉辦港超聯賽事，元朗區足球隊亦以元朗大球場為主場。（資料圖片/ 袁志浩攝）

民政事務局日前向立法會提交文件，交代重建元朗大球場主要工程建議方案，當局擬向財委會申請撥款逾15億元，重置一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場；另包括一條八線400米長的跑道和其他田徑場設施，達至符合世界田徑總會的標準和規定。

工程亦包括重置設固定上蓋的東西面看台及附屬設施，將設約6000個座位，並提供符合亞洲足協運動場規章要求，舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽標準的附屬設施，包括多用途會議室、傳媒中心、傳媒工作區、記者招待會室、評述員室、電視轉播室、急救室及藥檢室。

當局指，元朗大球場重建後，可提升至滿足亞洲足協場地標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事，料撥款申請獲通過後，四年內完成工程。

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民政事務局
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