撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-27 18:41

香港青年協會（下稱青協）於2020年推出的首個青年宿舍項目，近日接受新一輪申請，最平$4,000多便能承租單人單位，相信對想要私人空間但預算不多的年輕人來說有一定吸引力。 究竟申請人需要乎合甚麼資格？有甚麼類型及面積的單位選擇？公屋戶又能否申請？即睇下文睇青年宿舍資料簡介及7大申請須知。

青協青年宿舍於2020年正式落成及入伙，近日接受新一輪申請，總共提供3種單位，分別為單人、2人及3人共居，租價由$4,050至$8,156不等。申請方式主要以「先抽籤後面談」形式進行，整個申請過程需時約一個月，預計將於2021年5月入伙。

位於大埔的青協青年宿舍於2020年正式入伙。（資料圖片）

2020年才入伙的青年宿舍固然新淨，內裏配套亦合乎共享的主題，獨立房間以外亦設多個公共空間，另外亦有洗衣房及綠化休憩區等。🔻🔻🔻即睇青年宿舍內部環境🔻🔻🔻

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睇完個宿舍是否很想入住？不過話明是青年宿舍，申請對象主要為18至30歲年輕人，而且還有其他申請條件限制，不是個個後生仔都有資格apply。



🔻🔻🔻即睇青年宿舍8大必知基本資訊🔻🔻🔻

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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