旺角建青年宿舍提供72單位　位塘尾道官立小學旁　當局申款1.8億

民政事務局向立法會提交位於旺角鴉蘭街9號、毗鄰塘尾道官立小學的青年宿舍項目工程方案，該閒置用地由九龍扶輪社持有，將興建一座樓高22層、總建築樓面面積 約為2,900平方米的青年宿舍大樓，提供約72個青年宿舍單位，落成後將由香港青少 年發展聯會以自負盈虧形式營運，當局料工程造價涉約1.803億元，將全數由基本工程儲備基金支付，並預計今個立法年度內向立法會財委會尋求撥款，目標三年內竣工。



54個單人房、18個雙人房

青發聯工程計劃用地位於旺角鴉蘭街9號，由九龍扶輪社持有，現為閒置土地，九龍扶輪 社與青發聯將合作在用地發展青年宿舍，並由青發聯以自負盈虧形式營運，青發聯執行委 員及九龍扶輪社的代表亦會聯合組成督導委員會，監察宿舍的營運。

擬議的工程計劃包括拆卸現有建築物、平整土地及興建一座樓高22層、總建築樓面面積 約為2,900平方米的青年宿舍大樓，提供約72個青年宿舍單位（包括54個單人房(其中有兩個為無障礙單位)及18個雙人房，即共約90個宿位）、管理處及其他公用設施（ 包括公用 洗衣設施、茶水間和活動空間 ）。

當局表示，「青年宿舍計劃」是為滿足部分在職青年對擁有自己居住空間的渴望，讓他們 為日後的個人發展作儲蓄。此外，亦可讓非政府機構釋放土地發展潛力，達致地盡其用。 由青發聯負責的青年宿舍是「青年宿舍計劃」 第五項即將展開主體建造工程的項目，為 確保有關非政府機構會按照政策目標興建及經營，會以《資助及營運協議》對其作出規管，包括須根據該等準則管理和保養青年宿舍，例如有關如何釐訂宿位租金、租期、青年 租戶的基本租住資格（例如年齡限制、收入和資產上限） 和宿舍營運模式。

目標約3年內完成

當局續說，經諮詢建築署署長後，預算工程計劃費用為1.803億元，將全數由基本工程儲備基金支付，青發聯則負責承擔與營運和維修有關的經常性開支。在完成徵詢民政事務委員會後 ，會諮詢工務小組委員會及向財委會申請撥款如於本會期內獲批撥款，青發聯會隨即展開建造工程，目標是約三年內完成。

港府在《2011至12年施政報告》中宣布推出「青年宿舍計劃 」，由政府全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍，並由非政府機構以自負盈虧形式營運。

「青年宿舍計劃」目前已有七個項目進行規劃或興建，包括已完成及入住的香港青年協會 位於大埔寶鄉街的青年宿舍、快將完工的保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍、正在施工的 香港女童軍總會位於佐敦的工程計劃及東華三院位於上環的工程計劃等。