勞福局擬開新職位出掌職工會登記局　多名議員質疑未符效益

勞工及福利局擬增設一個首席勞工事務主任編外職位，為期三年，專責領導職工會登記局，主要工作包括修訂《職工會條例》、主動監察職工會及搜集情報等。立法會人力事務委員會今日（19日）討論相關事項，多名議員質疑增設職位的必要性，認為未必合符效益。



勞福局副局長何啟明指，自反修例事件，職工會登記局的工作大幅增加，日益複雜，加上《港區國安法》下要履行的職責，原先兼任登記局局長的首席勞工事務主任（法定最低工資）已無法兼任，需增設一個首席勞工事務主任編外職位。

截至今年3月 職工會數目增至1,517個

何啟明指出，職工會登記局在2019年11月至2022年3月，共收到4,427宗職工會登記申請，較以往每年平均約15宗的申請大幅增加；截至上月，仍有1,519宗申請有待處理。而現時職工會的數目，已由2019年年底的917個，大幅上升65%至上月底的1,517個。

勞福局副局長何啟明指，自反修例事件，職工會登記局的工作大幅增加，日益複雜。（資料圖片）

議員質疑增設職位必要性

會上多名議員質疑增設職位的必要性，當中隸屬勞聯的立法會勞工界議員周小松認為，職工會數目大幅增加，當局想增加人手是合理，原則上亦支持當局增設人手。不過，他質疑在《國安法》下，警方都會進行調查、情報收集等工作，勞工處未必需要親自做，他亦關注原先兼任登記局局長的首席勞工事務主任（法定最低工資）會否因而變得空閒。

身兼勞聯主席的立會議員林振昇同樣關注增設的職位是否符合效益，他提到香港言語治療師總工會一案，主要由警方及國安處調查，而教育工作亦有其他部門跟進，質疑是否需要增設職位。他亦關注，當局會如何確保職工會遵守《國安法》的同時，體現《基本法》保障的結社自由。

何啟明︰工作有難度 要專責人手處理

何啟明回應指，首席勞工事務主任（法定最低工資）兼任登記局局長，是當局將「豬頭骨塞畀佢」。勞工處處長孫玉菡亦補充指，如果要首席勞工事務主任（法定最低工資）兼顧兩方面工作，「兩頭都做得唔好」是不妥當安排。孫強調首席勞工事務主任（法定最低工資）原先的工作並不輕鬆。

孫玉菡續說，按《國安法》第九條，職工會登記局須就國家安全事宜加強對職工會的監督及管理，同時要考慮到《基本法》下的結社自由，這項工作不止需要人力，亦需要「大量腦汁」，若發現有職工會運作違規，更要提出證據，工作有難度，是需要專責首席勞工事務主任處理。

▼職工會登記局曾要求記協就其涉嫌與《職工會條例》不符活動提供資料▼



議員促登記局嚴格執行法例

工聯會立法會議員黃國則在會上提到，他留意到反修例期間，有人成立工會「掛羊頭賣狗肉」，試圖透過參選立法會影響特首管治權。他質疑當局把關不力，甚至在今年的勞顧會代表選舉中，容讓一些「攬炒派」參選。他認為職工會登記局應嚴格執行法例，避免有鼓吹港獨的工會混入勞工界。