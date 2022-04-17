疫情｜伊斯蘭總教長參觀洪水橋隔離設施　片段獲巴基斯坦新聞播放

由保安局營運的洪水橋社區隔離設施，專為「非華裔」確診者提供設施休養點。九龍清真寺暨伊斯蘭中心總教長穆光明（Mufti Muhammad Arshad）日前到場參觀，他稱讚當局安排下的隔離設施能照顧不同穆斯林兄弟姊妹，在食物及日用品上都安排周到。當日探訪片段近日於巴基斯坦新聞頻道Dunya News上播放。



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九龍清真寺暨伊斯蘭中心總教長穆光明日前到訪洪水橋社區隔離設施，同行有保安局首席助理秘書長謝振中，及平機會委員Rizwan ULLAH博士等，隔離設施提供《可蘭經》、及少數族裔的飲料。

穆光明稱讚當局安排周到，隔離設施提供了穆斯林的食品及日用品等，當局亦特意安排了少數族裔的職員，方便與入住社區隔離設施的兄弟姊妹溝通。Rizwan ULLAH亦指，當局十分照顧入住隔離設施的回教徒，仔細地提供貼身服務，對此感到高興。

據保安局早前透露，在隔離設施內，有工作人員會按入住者的不同種族文化，提供翻譯和各項支援。醫院管理局亦提供即時健康諮詢及協助。同時設施內提供《可蘭經》，並在房間標示聖城方向，方便教眾祈禱。

在4月3日至5月2日伊斯蘭教齋戒月期間，工作人員會配合封齋和開齋的時間，每日安排兩個特定時間送餐，分別為凌晨3時及晚上7時前，並盡力確保所有食物新鮮及保持適當溫度。