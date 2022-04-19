強制檢測︱一連七日40大廈上榜　碧瑤灣、維景灣畔等18私樓需強檢

港府周二晚更新強檢大廈名單，繼續有40幢大廈上榜，當中18幢為私人住宅，3幢為居屋，18幢為公屋，另外大埔大埔頭號的祠堂敬羅家塾亦被納入強檢名單當中。而上榜私樓當中，包括了薄扶林碧瑤灣24座、將軍澳維景灣畔9座及荃灣爵悅庭北爵軒等。

任何人士曾於4月6日至4月19日期間，曾身處於表列大廈逾兩小時，須於20日至21日接受核酸檢測。



▼4月19日強制檢測公告▼



周二是連續第七日有40幢大廈上榜強檢名單，當中葵涌及荃灣均有6幢大廈上榜成為全港最多，其次將軍澳區亦有4帷大廈上榜。

上榜大廈當中，有18幢屬於私人屋苑，當中包括薄扶林碧瑤灣24座、將軍澳維景灣畔9座、荃灣爵悅庭北爵軒、葵涌曉峯居第2期B座及大埔嘉熙6座等。

同日亦有3幢居屋上榜，分別為將軍澳富康花園 3 座、將軍澳英明苑明志閣及大埔頌雅苑頌善閣。另外有18幢公屋上榜，當中葵涌葵芳邨、葵涌邨、麗瑤邨及石蔭邨均有大廈上榜。

敬羅家塾周二被納入強檢名單當中（古物古蹟辦事處圖片）

古蹟敬羅家塾上榜

強檢名單當中，大埔大埔頭17號敬羅家塾亦於周二上榜。敬羅家塾原用作族人家塾之用，以傳統卜卜齋方式教學，一度有多達40名子弟就讀。除用作書室外，亦是族人聚會及慶節活動舉行的地方。敬羅家塾曾改作「啟智學校」的校舍，於1953年遷出後再恢復作祠堂之用。其後於1998年列為古蹟。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月20日)▼



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政府明日（20日）將於青衣長康邨康祥樓對出籃球場重開流動採樣站，而位於葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場的流動採樣站將改設於葵涌石蔭東邨蔭興樓對出排球場。