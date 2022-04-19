康復紀錄二維碼｜有效期半年　衞生防護中心籲康復28日後打疫苗

第五波疫情期間全港有逾118萬人確診新冠病毒，早前政府公布，容許疫苗通行證下，康復者在康復後六個月內，毋須接種疫苗亦符合要求。政府今日推出「康復紀錄二維碼」，便利康復人士進入指定處所，今日起隔離令都會附有維碼，曾在外地確診的人士，都可以使用當地康復紀錄進入疫苗通行證處所，但稍後才會公布有關申報安排。

「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」都已更新，市民及處所管理人都要下載最新版本使用。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指出，康復紀錄二維碼雖然有效期為6個月，患者在康復後28日就可以接種疫苗，呼籲康復者繼續考慮接種第二或第三劑疫苗。



有關使用康復紀錄二維碼方式:

康復人士即日起可以通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統（www.evt.gov.hk）下載「康復紀錄二維碼」，經「智方便」、「醫健通」等下載，市民只需要提供數項個人資料，就可以獲發電子康復紀錄並附有「康復紀錄二維碼」。今日開始發出的隔離令，亦會附有「康復紀錄二維碼」。

不過，康復者要留意，「康復紀錄二維碼」只在康復日期起計的180天內有效，徐樂堅指，康復日期有兩個日子可作參考，包括檢測陽性後14日，或如確診時有入院治療，就會在出院當日起計。

在二維碼有效的6個月內，康復人士可以以此替代接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所，徐表示，患者在康復後28日就可以接種疫苗，「唔係有二維碼，呢半年就完全唔考慮打針」，呼籲盡快接種所需劑量的疫苗。康復人士如早前曾打針，亦可以透過「智方便」或「醫健通」重新下載已包含其康復身份的疫苗接種紀錄二維碼。

政府亦有提供過渡措施，康復人士在6月30日前仍可出示檢疫令、出院證明等康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，惟徐樂堅強調，快速測試呈陽性的相片，並不適用，而7月起康復人士就必須使用康復紀錄二維碼或電子針卡二維作憑證。至於曾在海外感染並康復的人士，可以使用當地衞生當局發出或承認的感染或康復紀錄進入「疫苗通行證」處所，稍後才會公布有關申報安排。

在第五波大規模爆發下，市民或不確定自己曾否感染新冠病毒，徐樂堅表示，按疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團的意見，在疫苗通行之下，不確定曾否感染，或衞生署系統沒有其康復紀錄的人士，應跟從其年齡適時接種相應劑量疫苗，亦可參考康復者在康復後28日接種下劑疫苗的建議，強調「 對你帶嚟好處，多過副作用或壞處」。

有部份市民可能未能成功在快速測試平台呈報個案，徐樂堅說，過往都有類似個案，並以電話或電郵查詢，會盡量配合市民需要協助領取有關確診證明。

副政府資訊科技總監黃志光表示，安心出行已有更新，最新版可以讓市民自行選取使用電子針卡或康復證明作預設顯示的二維碼，程式亦會自行檢視二維碼是否有效，能否符合疫苗通行證要求等。

疫苗QR CODE只儲存最近三針紀錄

「疫苗通行證」指明處所亦要使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃瞄市民的針卡或康復紀錄二維碼，黃指出，該程式亦有更新，新版本的程式加入了自動檢查更新功能，適時提醒處所負責人更新程式，同時加入了登記功能，協助處所掌管人登記其安裝有「驗證二維碼掃瞄器」程式的手機資料，可以掌握有多少部電話安裝了程式，以及同一處所中的程式記載了當時進入處所的市民資料。

黃志光表示，60歲或以上及免疫力低的人士已開打第四針，不過為方便日常使用及處所掃瞄的速度及流暢道，會將二維碼的內容精簡，即使打了4針，也只會儲存最近3劑的記錄。他指，3針疫苗已滿足疫苗通行證要求，而電子針卡二維碼的設計，並非作完整接種紀錄的需要，而是配合疫苗通行證，如市民需要完整的接種紀錄，衞生署有中央數據庫，市民可以透過「智方便」或「醫健通」查核。

私家醫生日前亦已可申請取得新冠口服藥，徐樂堅說，現時有170名醫生在電子平台落單並已派藥，期望可以盡快整理診所名單，讓市民得悉可以到何處求醫。他表示，部份醫生樂意公開診所，但有部份要先整理診所的感染控制安排，把新冠病人與其他病人以診症時段或登記流程分隔，才開公布診所名稱。他表示，在公布有關名單後，會看能否加大抗疫的士的接駁，讓新冠患者點對點到參與的私家診所。