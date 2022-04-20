封區｜屯門山景邨景富樓解封　揪5宗確診　中招率僅0.3%

政府今早（20日）解封屯門山景邨景富樓，共有約1,599人接受強制檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，染疫比例僅約0.3%。



▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼



+ 4

屯門山景邨景富樓昨日（19日）下午4時起圍封強檢，行動今早約8時30分完成，約1,599人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案。此外，政府亦派員到訪清澤樓約776戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼申請康復紀錄二維碼▼

