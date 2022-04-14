戲院4.21重開　兩條件准設「可飲食場次」　顧客入場飲食要打三針

特首林鄭月娥今日（14日）召開抗疫記者會，交代最新社交距離措施安排。當中停業多時的戲院，終可在4月21日首階段重開，更可於個別放映院的指定場次，准在影院內飲食。不過，若要設「可飲食場次」，須先符合兩打針要求，包括戲院全體員工要打齊三針，而該場次的入場顧客亦要打三針。至於康復者若已接種兩劑，亦會被視作符合要求。

不過，現時康復紀錄二維碼尚未推出，食物及衞生局局長陳肇始表示，戲院可以要求康復者出示紙本證明。



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健身室、美容院及戲院累計被政府勒令關閉逾200天

林鄭月娥表示，在過去兩年多，有營業處所被政府勒令關閉200多天，當中健身室已累計關閉260多天，美容院則有240多天，戲院亦達200多天，承認對營運帶來很大影響。

食物及衞生局局長陳肇始表示，首階段將可重開的處所將包括戲院，但要維持四人一組、一半容量的人數限制。若非必要，例如進食，所有人在處所內都須配戴口罩。

准設特別場次可在戲院飲食 前題要先打針

陳肇始表示，考慮到接種第三劑的好處，在符合接種要求的情況下，戲院顧客可恢復在個別放映院內飲食。

不過，有關准飲食場次須符合兩大要求，包括電影院內所有員工要打齊三針，除非持有醫學豁免證明書，或屬於已打兩針的康復者；而個別放映院內同場所有入場顧客，必須接種三針，而12歲以下小童、過去3個月內的康復者，若已接種兩劑，亦可視作符合入場要求。

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未有「康復碼」 可接受紙本證明

雖然政府在3月22日曾透露，日後康復者可在網上領取康復紀錄二維碼，但下月才公佈詳情。被問及康復者是否暫未能到戲院的可飲食場次看電影，陳肇始回應指，現時有處理方案，戲院可要求康復者出示紙本證明，但詳情要留待商經局交代。

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