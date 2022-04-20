康復紀錄二維碼｜市民未獲紀錄　或四原因引致　當局教路解決方法

康復紀錄二維碼昨日（19日）開始可供下載，衛生防護中心今日（20日）表示，現時已有逾80萬宗個案進行登記，惟部份市民反映未能成功獲取康復二維碼。當局分析市民未能獲取二維碼的四大可能原因，包括市民未有呈報快測陽性結果、在檢測中心檢測時不慎填錯個人資料、未有在網上成功申報陽性結果或當局數據未更新。當局提醒，如市民未能獲取二維碼，可致電2569 5777熱線尋求協助。



▼申請康復紀錄二維碼▼



衞生防護中心傳染病出首席醫生歐家榮表示，只要在電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或「醫健通」，輸入個人資料、簽發日期，以及檢測陽性月份，就能取得康復二維碼，有效期有180日，將由康復日起計算，現時有逾80萬市民成功獲得二維碼。

他指，當局留意到有市民未能取碼，原因可能是市民未有呈報快測陽性結果、在檢測中心檢測時不慎填錯個人資料、未有在網上成功申報陽性結果或當局未更新患者數據。他強調，電腦系統將不斷更新患者確診資料，當資料在電腦系統內更新後，其他相關系統如「醫健通」、疫苗系統都會進行相應更新，並稱「只要有新個案就會加入去。」

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歐家榮補充，二維碼昨日剛推出，如未能成功取碼，市民可以稍後再試。市民亦可致電25695777熱線，或傳送電郵尋求協助。

熱線自昨日開始收到超過100個查詢個案，當局已增派人手接聽熱線，相信能夠在短時間內處理相關個案。另外，如市民曾確診並持有證明文件，亦可以用這些證明文件代替康復碼出入處所，如出院證明、陽性證明紙本報告、衛生署隔離令等。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，只要在電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或「醫健通」，輸入個人資料、簽發日期，以及檢測陽性月份，就能取得康復二維碼。

至於延遲呈報快測陽性結果，歐家榮稱，明白市民因不同原因致未能即日呈報快測陽性結果，因此市民需透過電郵補交相關資料，包括提供身份證、陽性資料等，並解釋為何沒有在即日呈報個案，了解是否屬技術問題。他表示，當局已收到不少市民呈報個案，如有可接受理由，會將該市民資料記錄在系統內，並將其視為確診者。

另外，如市民未能提供檢測當天的陽性照片，要向當局提供檢測日期及時間，當局將視乎實際情況分析其是否可信。若證明個案屬實後，會向市民補發相關文件。

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