強檢大廈︱元朗6大廈上榜　Grand Yoho、翔龍灣同日兩大廈需強檢

食物及衞生局今晚（20日）發出強制檢測公告，與過去7日一樣有40幢大廈上榜，當中分別有15幢私人住所、6幢居屋及19幢公屋。18區當中，元朗的Grand Yoho及洪福邨，以及土瓜灣的翔龍灣均有兩幢大廈上榜。而上榜大廈當中，亦有不少高級私人屋苑，包括馬鞍山迎濤灣 1 座、屯門黃金海岸 16 座及鰂魚涌太古城綠楊閣等。



▼4月20日強檢制檢公告詳情▼



上榜大廈當中，元朗有6幢大廈上榜佔住港最多，當中Grand Yoho 9 座及10座，以及洪福邨洪喜樓及洪昌樓同於今日上榜；另外，土瓜灣翔龍灣亦於同一日有兩幢大廈上榜，分別為1座及6座。

今日的上榜住宅當同，共有15幢屬於私人屋苑，當中除了上述的Grand Yoho及翔龍灣外，亦包括了馬鞍山迎濤灣 1 座、鰂魚涌太古城綠楊閣及屯門黃金海岸 16 座等；另外有19幢公屋上榜，例如疫情早期被用作隔離設施的沙田駿洋邨駿時樓等。

而居屋方面，今日則有6幢居屋上榜，分別為葵涌荔欣苑荔林閣、大埔寶雅苑逸和閣、大圍富嘉花園 2 座、荃灣祈德尊新邨 A 座、將軍澳茵怡花園 7 座及長沙灣凱樂苑凱旭閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月21日)▼



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政府明日（21日）將於洪水橋洪福邨籃球場增設流動採樣站，而位於葵涌石蔭東邨蔭興樓對出排球場的流動採樣站會延長服務日期至周五（22日）。由明日起，位於維多利亞公園6號足球場的流動採樣站將改設於維多利亞公園音樂亭，位於長沙灣遊樂場的流動採樣站將改設於麗閣社區會堂。