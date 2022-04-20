確診大廈｜全港4513幢　恒大 . 珺瓏灣、白石角逸瓏灣有大廈入榜

疫情持續回落趨勢，過去兩周有確診者出現大廈亦有所減少。衞生防護中心最新公布的確診大廈名單，昨日（19日）有4,513幢大廈上榜，總數比前日減少262幢。沙田區仍然最嚴峻，昨單日增26幢確診大廈，屬18區之冠，當中金獅花園除原本8幢上榜大廈，1期及2期額外新增6幢大廈。



名單另有142幢大廈新上榜，包括屯門的恒大 . 珺瓏灣5座及1A座、白石角逸瓏灣I 2座、海怡半島御庭園御意居、南區南朗山道、港大宿舍馬禮遜堂、馬灣珀麗灣海珏海漣天等。



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新上榜大廈142幢 沙田獨佔26幢 涉金獅花園多座

根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（19日）新上榜的大廈共142幢，其中沙田區總上榜大廈繼續成為各區之冠，單日計算比前日增多26幢。過去14天，沙田區內有435宗確診。新增的大廈包括私人屋苑金獅花園1期金祥閣、金華閣、金麗閣、金獅花園2期金冠閣、金富閣、金寧閣及金滿閣、馬鞍山嵐岸2座等等。

▼4月19日確診大廈全名單▼



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港島上榜大廈包括賽西湖大廈、香港大學賽馬會馬禮遜堂

其次為東區，比前日上榜大廈的數目，確診大廈作單日新增12幢。賽西湖大廈再添13座上榜。另外新上榜大廈中有筲箕灣愛蝶灣1座、太古城彩天閣、太興樓、東熹苑景熹閣等。

另外大學宿舍方面，香港大學賽馬會馬禮遜堂過去14天曾有患者居住。

▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼

