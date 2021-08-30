家長於三中商網店「一本」訂教科書1個月　開學前夕仍未能取貨

暑假只餘下1天，後日便是9月1日開學日，不少家長及學生正忙於張羅開學用品。不過，有家長向《香港01》投訴指，上月於「三中商」旗下的網上購書平台「一本」預訂20多本教科書，但至今（30日）仍未能領取課本，又難以聯絡職員查詢，雖然對方曾WhatsApp回覆稱可先領取部份已有貨的課本，但對方未透露詳情便再度「潛水」，坦言現時感到擔心，尤其餘下2天便開學，「我連幾時有書都唔知！」《香港01》正就此向有關購書平台查詢。



+ 1

逾期至少一周仍未收到書

梁小姐於7月29日為升中二的孩子，在「一本」網站訂購課本，一共20本書，已繳付全數2,671元。她表示，根據該網所指，教科書訂購配貨需時約2至3星期，惟至今已相隔一個月，卻仍然音訊全無。翻查「一本」的Facebook專頁，8月23日曾出帖文指，由於教科書的訂單及查詢量急增，已加派人手處理訂單，並指假如於8月9日或之後才預訂，部份可能於9月開學後才可供貨，會盡可能分批將已配貨的書本，先供予訂戶。

梁小姐表示，她是於8月9日前預訂，卻仍未知何時有貨，昨日（29日）曾以WhatsApp短訊查詢，對方指19本課本已完成配貨，問到是否需要先安排相關課本出貨。不過當她回應先出貨後，對方卻「潛水」，至今日仍未回覆，未知如何取書，她曾向對方發短訊稱「學生好擔心開學無書用」、「後日開學啦。無書點返學？」然而「一本」始終沒有回應。

梁小姐指，今日（30日）到同集團的中華書局查詢，職員指近日不斷接獲同類查詢，並給予她倉務查詢電話，然而一直沒有人回應。她表示，該集團書店歷史悠久，未料到會發生同類事情，認為對方即使未能趕及發貨或印刷，都應先交代何時有貨，「我連幾時有書都唔知！」她又稱，現時教科書昂貴，感到相當擔心，「無理由再買過批書」。

翻查「一本」的Facebook專頁，同樣有多人留言指，訂書後未能取貨，又無法聯絡職員，有人直言「想退錢都唔知搵邊個」，並批評說：「冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽，做返門市咪算」。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

