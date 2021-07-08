教科書｜真光女書院中一書單逾5300元　慕光校長出招助低於平均價

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-08 20:49

升中放榜後，準中一生今明兩日（8日及9日）到獲派中學註冊，多間中學下學年書單陸續出爐。《香港01》取得12間中學書單，統計發現中一生全套教科書總價介乎2,627元至5,364元。 當中名校真光女書院中一新書總價達5,364元，是多間學校中最貴。而最便宜的慕光英文書院中一總書價只是真光女的一半。《香港01》訪問了兩校校長，由他們親解書價差距的原因。

中一新書介乎3至4000元

中學開始向學生派發下學年書單，漢榮書局老闆石漢基透露，教科書價格平均較去年貴約2%至4%，中一新書每套介乎3,000元至4,000元，個別名校因選用較多教材，中一全套新書或高達5,000元。

《香港01》統計約12間中學書單，包括多間名校，如真光女書院、九龍華仁書院、德信中學等，發現中一級總書價（以新書原價，連同參考書計），介乎2,627元至5,364元不等。

十多間學校中，位於油尖旺區的真光女書院的中一級總書價最貴，12科共35本教科書或作業，總書價為5,364元。而九龍華仁書院、聖母玫瑰書院、文理書院（香港）中一總書價則介乎約4,522元至4,749元左右。

《香港01》收集到十多間中學2021／22學年的中一書單。（香港01製圖）

真光女書院中一書價逾5,300元

真光女書院校長譚劍虹回覆《香港01》解釋，該校選用英國出版的英文教科書，亦要求中一生預早購入一本中二級數學書有關，故中一總書價較普遍學校昂貴並不出奇，與去年比較，2021/22學年中一書單總價貴約5%，學校將向有需要清貧學生提供獎助學金。

真光女書院2021/22學年的書單出爐，中一總書價達5,364元，較多間學校昂貴。校長譚劍虹解釋，該校過往中一生學習能力較高，故一直採用英國出版的英文教科書，亦會預購中二數學課本，故中一總價較其他學校昂貴並不出奇。（資料圖片）

選用英國出版書、預早買中二數學課本

譚劍虹解釋，該校老師希望學生學習「地道」英文，故近年亦選用英國出版的英文科教科書，全科用書累計逾1,000元，較本港大部份學校昂貴，「老師希望同學學多啲地道英文，香港嘅圖畫比較多。」由於該校學生學習能力強，一般在中一數學科已可教中二程度，故學校書單亦要求同學提早購入中二上學期數學課程，相信是英、數兩科特別安排致總書價較貴。

幕光英文書院中一總書價僅2,627元

至於直資的幕光英文書院，下學年中一全套總書價僅約2,627元，為十多間學校中最便宜，只是真光女書院的一半價錢。原來該校有6科由教師編製教材，中一生只需買16本教科書或作業。

慕光英文書院2021/22學年中一總書價僅約2,627元。(資料圖片)

慕光英文書院校長梁超然回覆《香港01》解釋，近年學科數目增加，書價躍升，該校約八成學生來自基層家庭，疫情下基層家庭經濟壓力更大，「初中全年2,000元學費、高中3,000元，但都有六成同學交唔到」，故他致力將書價維持在2,500元水平，希望減輕家長負擔。

自編教材、「共享」字典圖書

梁超然推兩招力保「平書價」，包括是校方自編教材或由校方斥資購入「共享書籍」。他解釋，生活與社會科、電腦、創新科技、科技與生活、音樂及視藝科書本使用機會較低，貼近日常生活，自製教材較主科容易，故由教師編製校本教材；另由校方購入中英文字典供學生借用、課上容許使用電子字典，希望減輕家長負擔。萬一家長仍認為難以支付但未獲政府全額書簿津貼，可申請該校的「杜學魁教育基金」。

好多教科書全年都用唔到一本，所以貼近生活或者唔難做嘅，都請老師做小書冊，真係好感謝同事願意幫忙，同埋有心人捐贈咗電子平台帳戶畀學生睇英文閱讀！ 慕光英文書院校長梁超然

展望未來，梁超然透露，疫情令電子教學變得普及，該校逾八成學生備有平板或手提電腦，該校會轉用電子教材及電子閱讀材料。