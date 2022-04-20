長者檢測包｜政府修訂所有年滿60歲長者有份　非會員必須親身領取

政府昨日（19日）開始經由680個不同服務單位，向60歲或以上長者免費派發快速抗原測試套裝，但兩日不少服務單位出現人龍情況，有長者投訴索取落空。食物及衞生局今晚（20日）公布，其中四類服務單位，明日（21日）起會向所有適齡長者免費提供測試套裝，會員及非會員均有份，惟後者必須親身索取測試套裝，並隨身攜帶可證明年齡的文件，方便查核之用，每人每天只應免費領取一次、合共五份的測試套裝，亦不能代他人領取。



▼4月19日 政府向長者免費派發快速抗原測試套裝▼



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食衞局表示，政府已向長者合共派發約40萬份快速抗原測試套裝，留意到兩日來不少服務單位出現人龍情況，部分長者亦反映因並非有關服務單位的會員或服務使用者，而未能取得測試套裝。為應對有關情況，局方在這數天陸續向各服務單位補充更多存貨，日後亦會加密相關物流安排，以免長者向隅。

另外，各服務單位會作出以下安排，方便有需要的長者索取測試套裝：

（一）下列服務單位會向所有60歲或以上長者（包括會員及非會員）免費提供測試套裝：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站；

2.衞生署轄下14間長者健康中心；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心；

4.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心。

（二）並非上述服務單位會員的長者必須親身索取測試套裝，並須隨身攜帶可證明年齡的文件，如：身份證明文件、長者咭或樂悠咭，方便查核之用。

（三）基於其服務模式，受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位只會向其60歲或以上的會員及服務使用者免費提供測試套裝。

（四）為確保更多有需要的長者可以取得測試套裝，每人每天只應免費領取一次，合共五份的測試套裝，亦不能代他人領取。

發言人表示，有關安排為協助長者養成自行進行快速測試的習慣，盡早識別出患者及截斷社區病毒傳播鏈，達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，派發安排會進行至5月底，提醒長者無需急於在這數天內索取，亦無需囤積測試套裝。

發言人重申，長者感染風險較高，感染後亦較大機會出現重症甚至死亡，長者應不時自行進行檢測，一旦感染新冠病毒，亦能及早獲得適切治療；政府強烈建議長者善用有關物資，習慣使用快速抗原測試，恆常自我監察身體狀況。