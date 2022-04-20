疫苗｜60歲婦離世前14日內曾打針　衞生署指與疫苗無關

衛生署公布最新疫苗接種監測，截至本月17日的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



政府發言人表示，當前疫情仍然嚴峻，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約61%，強調疫苗對預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種。



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衛生署公布最新疫苗接種監測，截至4月17日本港市民合共接種了約1,566萬劑新冠疫苗，約658萬名市民最少已接種一劑疫苗，當中包括92.7%的12歲或以上人口。衞生署表示，共接獲7,371宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。

署方表示，在該星期接獲共接獲45宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲女子。

目前累計有97宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，署方指沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種無關聯，初步認為另11宗個案與疫苗接種無關聯，其餘25宗個案仍待更多資料以作評估。

該星期衞生署沒有接獲涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

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根據醫管局資料，3月21日至4月17日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每 10萬人有429.0宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有40.1宗；當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有11.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.8宗。

政府發言人表示，當前疫情仍然嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，是疫苗接種的重點保護對象。現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約61%，其餘長者正處於高風險狀態，在第五波疫情的8,000多宗死亡個案中，近九成為70歲或以上長者，而當中近九成沒有接種疫苗或只接種一劑疫苗，強調疫苗對預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，可免於感染後出現併發重症甚至死亡。發言人呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想盡早接種疫苗。發言人引用香港大學研究數據，指接種三劑疫苗對於預防死亡和重症均高度有效，保護力逾九成，合資格市民應盡早接種。

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