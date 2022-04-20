疫苗｜四間兒童接種中心周末延長朝8晚8服務　可預約接種復必泰

政府宣布星期六（23日）起至5月15日期間，港怡醫院、香港兒童醫院、圓洲角體育館及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心，在星期六、星期日和公眾假期會延長開放時間至上午8時至下午8時。家長或監護人可於明日（21日）上午9時起，透過疫苗接網站，為5至11歲兒童預約接種免費復必泰疫苗。



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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四間兒童社區疫苗接種中心，平日將會照常每天上午10時至下午6時開放，逢星期六、星期日和公眾假期則會延長開放時間至上午8時至下午8時，直至5月15日。至於每天下午1時30分至2時30分為清潔時間。

由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在上述四間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰。家長或監護人可於明日（21日）上午9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約，同時必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書並由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。

接種疫苗人士亦須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身份證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。

此外，3至11歲兒童亦可在提供科興疫苗的社區疫苗接種中心、醫院管理局普通科門診診所、衞生署學生健康服務中心和私家診所等接種新冠疫苗。

▼申請康復紀錄二維碼▼

