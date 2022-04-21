本地遊｜旅議會收逾70間旅行社申請復辦　團友快測結果須簽名作實

政府今日（21日）起分階段放寬社交距離措施，容許恢復不超過30人的本地遊；如團友出發當日經快速測試驗出陰性，每團人數可放寬至100人。旅遊業議會主席徐王美倫表示，團友出發前要申報檢測結果及簽名作實，相關記錄會保留三日，如有虛報要自行承擔責任。



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徐王美倫在港台《千禧年代》表示，昨日旅議會收到超過70間旅行社申請，約九成旅行社同時申請30人以下旅行團及100人旅行團的復辦豁免。

對於團友出發當日要先做快測安排，徐王美倫指會要求團友自行先做快測，點名時會提供表格填寫，確認當日有自行檢測及結果呈陰性，並要簽名作實，有關紀錄會保留三日，一旦有人虛報而引起爆發，責任由虛報者承擔。她認為，有關做法是參考學校做法，坦言如要求團友即場快測，對公眾衞生亦不太理想。

參與本地遊的團友亦需符合疫苗通行證要求，徐王美倫表示會在行程表列明相關要求，旅行社亦必須清楚交代，有旅行社甚至會要求客人提前出示針紙。

雖然重啟本地遊，徐王美倫指目前出入境旅行團仍未能成行，談不上重振旅遊業，但放寬後有助維持旅行社的基本員工及旅遊巴有工開，亦增加餐飲業生意。

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