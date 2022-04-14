旅遊業界期望首階般可重啟本地遊　5至6月重辦公海遊機會微

政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。

旅遊界立法會議員姚柏良今日（14日）在電台節目指，旅遊界業界的業務被冰封，故希望政府可在首階段放寬本地遊活動。他指，即使政府在第二階段放寬公海遊，但估計5至6月可重辦公海遊的機會甚微。



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姚柏良表示，按照目前疫情回穩，希望政府在首階段重啟將本地遊。過往除了斷斷續續的業務外，例如外海遊等，業界已停頓多時，形容業務被冰封，由於未與內地通關、國際旅遊並未復蘇，故未曾全面恢復。

倘30人一團打齊針未必需做快測

商務及經濟發展局長邱騰華日前表示，正探討加強本地遊防疫措施，包括參加本地遊的客人要做快速測試，可考慮放寬每團最多30人的限制。姚柏良認為，若維持30人一團，倘客人、導遊已打齊針，可使用疫苗通行證，相信未必有大需要做快測，又希望餐飲可放寬至六人一枱。

不過他又稱，相信大眾已習慣做快測，相停業界不會反對，但認為政府應考慮到操作上讓客人及業界更方便，否則客人參與或業界操作時或有困難。

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5至6月可重辦公海遊機會甚微

在公海遊方面，姚柏良表示，當初有兩間公司在港經營，但一間已進入清盤程序，另一間則轉在新加坡營運，相信當政府在第二階段放寬公海遊後，但可在5至6月可重辦公海遊的機會甚微，因公司要重新調配船隻，涉及較長的時間及成本。他認為，熔斷機制等要先讓郵郵公司安心明確，他們才會有動機重啟在港業務。

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姚柏良亦指，港人出遊意欲強，但在疫情下，即使回港檢疫期已減到7天，但仍有時間或金錢成本，而且航班熔斷機制充滿不確定性，不少人擔心未必成功回港。他坦言，至今查詢外遊的人士或許多，但透過遊行社安排行程寥寥可數。

他又指，由4月1日至14日，已有超過10航班熔斷，對來港工作或回港人士很大困擾，希望政府可適時檢視，強調防控不應單靠熔斷機制。

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