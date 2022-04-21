海洋公園今重開　過百人等入場　8歲童：興奮到瞓唔著

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（21日）起多個處所恢復營業。海洋公園今日提早至早上9時40分開放予市民入場，不過在9時許已有過百人在門外等候，不少人是一家大細到場遊玩，未入場已在門外興奮打卡。



有入場小朋友笑言早前因疫情不能外出有如坐監，其家人一知道海洋公園重開就立即預訂門票，「一聽到要嚟瞓都瞓唔著，今朝好早起身」。亦有學生趁開學前與朋友到場遊玩，目標今日可「克服玩過山車！」



▼4月21日 海洋公園重開▼

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海洋公園向重開首日入場人士送紀念品

相隔逾三個半月後，海洋公園今日重開，入場人數限制於原本一半。在今早9時40分開場後，門外市民魚貫入場，部份人拍手歡呼，更與在場職員擁抱。海洋公園亦向入場人士派發紀念品，包括雨傘、公仔及明信片等。

劉太笑言其小朋友一知道可到海洋公園亦十分興奮。（張浩維攝）

市民︰不擔心傳播風險

入場市民劉太表示，其小朋友停課後留在家中已很長時間沒有外出，加上下周才復課，故一聽到海洋公園可重開就立即預訂門票，和朋友一起入場遊玩，「好開心、好興奮！」。她又指，現時疫情回落至三位數，故不擔心有傳播風險。

劉太笑言其小朋友一知道可到海洋公園亦十分興奮，「一聽到要嚟，瞓都瞓唔著，今朝好早起身」。8歲的劉小朋友則指，早前未能外出留家「覺得好似坐監咁，𠵱家可以出嚟輕鬆下好開心」。她興奮稱全部機動遊戲亦想玩，並希望可看到熊貓。

就讀中三的兩位黃同學（左及中）和朋友到海洋公園，她們指特意趁下周開學前與朋友把握時間遊玩。（張浩維攝）

中三學生︰「買咗年票唔好嘥」

就讀中三的兩位黃同學和朋友到海洋公園，她們指特意趁下周開學前與朋友把握時間遊玩，「買咗年票唔好嘥」。其中一名黃小姐笑言今日希望可克服玩機動遊戲，「我玩『動感快車』已經尖叫到失聲，想去玩『翻天覆地』」。她們又稱，早前疫情嚴峻父母不容許外出，「屈喺屋企無出街，唯有清功課」。