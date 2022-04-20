海洋公園重開｜休園期間推護理訓練　不同部門員工增動物知識

政府宣布將於明日（21日）放寬防疫措施，市民期待已久的主題樂園即將重開。海洋公園受疫情影響休園數月，但絲毫沒有鬆懈怠慢，園方在2月推出「動物護理支援及員工訓練計劃」，招募非動物部的同事，到園內14個動物設施，參與照顧動物工作，最終有69人完成培訓計劃。園方正探究會否將計劃恆常化。



有負責營運安排的員工參與計劃後，認為很有意義。除了可以親身接觸動物，也從中學到很多知識。相信重返原本工作崗位時，能與同事合作無間，利用學到的知識為訪客帶來更多資訊。



培訓後備支援人員 到14個動物設施工作

第五波疫情來勢洶洶，確診人數不斷上升，海洋公園相繼有員工確診，加上分組上班的安排，令人手短缺。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠在2月中提出「動物護理支援及員工訓練計劃」，希望利用其他前線員工彈性的工作模式，培訓後備支援人員。計劃內容為期數星期的訓練，在動物部同事帶領下，替動物們準備食物、打理居所等。

員工有機會到園內14個動物設施，照顧包括大熊貓、小狐獴、大象龜、海豹等動物。祝效忠透露，共用了一星期的時間籌備計劃，園方共收到100人報名。與各部門主管商量後，揀選有熱心、有興趣了解動物習性的員工，根據他們平日的工作地點，把他們分派到山上或山下的動物設施，最終有69人完成培訓計劃。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠在2月提出「動物護理支援及員工訓練計劃」，希望培訓後備支援人員。（由海洋公園提供）

保障員工及動物的安全 避免交叉感染

受疫情影響，最大困難是保障員工及動物的安全。祝效忠說：「培訓係一個重點之餘，亦都要減少交叉感染。」為了確保安全，照顧動物時全部員工都要戴口罩和手套。園方還會要求員工在工餘時間，不要接觸其他部門的同事。

增加對動物了解 員工：很有意義

海洋公園營運經理羅子瑩（Liz）是其中一名參加計劃的員工，她原本的工作主要負責營運安排，例如活動計劃、安排會議等。於計劃中在「小狐獴與大象龜之旅」工作，內容包括為清潔居所、準備食物，也曾為大象龜擦背、量度身長。

她認為今次計劃很有意義，表示「喺休園期間我可以充實自己，增加咗我對動物嘅知識」。例如大象龜對紅色特別敏感，只要在蔬果內加紅色食物，例如番茄或紅色燈籠椒，就可以吸引他們進食。

Liz很喜愛動物，家中有養貓，今次親身接觸其他動物，她認為能夠紓緩壓力。當中最深刻的經歷，就是克服對昆蟲恐懼。小狐獴最喜歡吃昆蟲，經過兩個月的相處，Liz已經習慣了與昆蟲接觸，更稱「甚至覺得佢哋（蟲）有啲可愛」。

在督導Kay的陪同下，Liz為大象龜擦背。（由海洋公園提供）

反應正面 或將計劃恆常化

今次的計劃讓Liz體會到動物部同事的用心，包括要跟從動物作息時間工作。由於對動物部同事的工作有更深入認識，她說日後能更妥善地安排會議時間。另外，重開樂園後將會回到原來崗位，她認為可以與遊客分享學到知識，推動保育訊息。

被問及會否繼續推行計劃，祝效忠表示，正探究會否將計劃恆常化，現在計劃已經完結，各部門的同事會陸續回到原來的崗位，為重開樂園做好準備。

其他有參與計劃的員工，在動物護理員的陪同下學習餵食予海豹。（由海洋公園提供）

動物護理員要有耐性、懂隨機應變

海洋公園動物護理員團隊約有170人，要成為動物護理員一點也不容易，海洋公園提出4點要求，包括有耐性、體力需求、喜愛動物、懂隨機應變。

園方表示，動物護理員要對物種有基本認知，能辨認牠們的特徵, 遇上動物有不同情況，也要作出適當反應保護牠們，照顧動物時，要投放心機與其相處，透過每日餵食、互動，有耐性地照顧動物，才有機會換得動物的信任。另外，部份動物體積大、飲食需求高，每天要準備很多食物、甚至須清理糞，一切都要大量力氣。

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