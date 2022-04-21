DSE｜悅庭軒一座、水泉澳邨清泉樓圍封　當局為考生優先採樣檢測

中學文憑試DSE明日（22日）開考，政府早前公布若有應屆考生住所遭圍封強檢，可表明考生身份，優先檢測。政府今日（21日）下午三時及四時先後圍封鑽石山悅庭軒第一座及沙田水泉澳邨清泉樓，料明日下午約1時及上午約11時完成行動。

政府發言人提醒，如有應屆中學文憑試DSE考生及考務人員須於明日參加文憑試或擔任考務工作，當局呼籲他們於今晚八時前抵達臨時採樣站，出示相關文件，以便優先進行檢測。港府又指，考生可於解封前離開「受限區域」前往試場，但須核實其檢測結果，始予放行。



政府表示，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就鑽石山悅庭軒第一座及沙田水泉澳邨清泉樓作出限制與檢測宣告。

受檢人士須於今日晚上十時前接受檢測

政府表示將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上十時前接受檢測，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

應屆DSE考生或考務人員出示相關文件可優先檢測

發言人又指，「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試 ，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚八時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件（包括身分證明文件和准考證或由學校發出考務人員證明信件），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生及考務人員取得檢測結果。

優先檢測安排適用於考生同住家人

此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。

考生持有檢測結果 可在解封前離開「受限區域」前往試場

如考生或考務人員須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求。訂明人員需核實考生或考務人員的檢測結果，並記錄考生或考務人員相關資料後，才能讓考生或考務人員離開「受限區域」。為保障所有考生及考務人員的安全，考評局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

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