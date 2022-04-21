DSE｜六考生入住竹篙灣隔離試場　明考英文科　考評局備專用小輪

今屆文憑試（DSE）將於明天（22日）開考，竹篙灣社區隔離設施將設立試場，供須檢疫或確診的考生應考。截至昨日止，已分別有兩名正檢疫及四名確診考生入住竹篙灣，預備應考明天的英國語文科考試。

考評局又披露隔離試場的環境面貌及應考流程，場內已預備多個獨立房間作為考室，考生應考期間必須留在錄影範圍內的座位，整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。



▼竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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「方艙」上層為考生於隔離期間入住的房間，下層則為考室。（考評局提供）

考評局表示，竹篙灣「隔離試場」已準備就緒，約有60名監考員已接受相關培訓，迎接明天開考，稍後會視乎需要培訓更多監考員。考評局又發放隔離試場照片，及交代場內的考試安排。

考評局指，場內已預備了多個獨立房間為考室，並設有供考生應考用之桌椅，亦設有洗手間。考生在考試期間必須留在錄影範圍內的座位，試場主任會透過廣播系統向考生作考試宣布。

考室安裝監察系統，監考員透過視像實時監察考室，考生亦可透過系統與監考員對話及尋求協助，如需使用洗手間或補充答題紙，可透過監察系統向監考員提出要求，待監考員進一步提出指示或協助。整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。

整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。（考評局提供）

考生完成作答後，需把答卷及剩餘的考試文具例如電腦條碼貼紙等分別放入不同膠袋，待監考員收集。考評局會適當處理答卷並進行掃描，以便進行網上評卷。監考員亦會在考室外監察考試過程，並準備隨時協助有需要的考生。

今屆DSE設有特別安排，考生確診或被列作密切接觸者，可獲安排前往竹篙灣入住社區隔離設施應考，若在非應考日，可致電消防處考生專線5211 9422，處方會安排抗疫專車即日接載考生前往竹篙灣；若應考當日確診或被列作密切接觸者，則需致電3693 4770聯絡抗疫的士。兩種情況均需同時致電3628 8860聯絡考評局，以作相關安排。

（消防處Facebook）

考評局主席容永祺聯同秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生過去兩天亦到訪竹篙灣及一般試場視察開考最後準備工作，容永祺表示，今屆DSE考生在疫情下努力完成高中課程，過程中面對不少挑戰，難免亦會感到艱難和忐忑，強調考評局及政府會盡力為所有考生提供支援，鼓勵考生最重要是專注準備考試，發揮水準。

容永祺今日亦與行政長官林鄭月娥及教育局副局長蔡若蓮，前往往北角金文泰中學巡視考場。政府表示，今年DSE報考人數共約五萬，時間表壓縮到三星期，為減低感染風險，政府要求考生及監考人員每天考試前需做快測證實陰性才可進入試場，教育局額外投放2,000萬資源為所有考生及考務人員提供足夠快測包。

另外，考評局表示，為關顧居於離島的考生，在相關政府部門的配合下，考評局已安排DSE考生專用的小輪，準備接載居於離島而需要到竹篙灣應考的考生，有需要的離島考生可聯絡考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）。

考評局已安排DSE考生專用的小輪，準備接載居於離島而需要到竹篙灣應考的考生。（考評局提供）

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼

