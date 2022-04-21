DSE｜4.22開考　快測要影相　一文看清防疫及竹篙灣特別應考須知

【dse 時間表/2022 dse開考時間/dse快速測試/特別試場/dse特別考試安排/懶人包】中學文憑試DSE周五（22日）開考，首日為英文科考試，放榜日暫定7月20日。今屆文憑試將要求考生在每個考試日早上都做快速測試及拍照記錄。若考生住所不幸遭到政府圍封強檢，可表明考生身份，可優先進行檢測。萬一考生快測陽性或被列作密切接觸者，則可選擇前往竹篙灣社區隔離設施應考，或申請成績評估，惟最高只可獲Level 5。

今屆考生過去三年求學生涯不幸均被疫情籠罩，課堂或多或少受影響，在今年大變動下，確診、強檢應如何處理？在竹篙灣應考又有什麼？《香港01》整理考評局考生應考須知、今屆DSE特別安排及各重點事項，祝各考生「試試順利」，萬無一失。



2022年文憑試時間表

考評局公開考試資訊中心

考生健康申報表

考生應考須知

抗疫專用的士預約網站

2022年DSE重要日期

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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DSE考試時間及放榜安排：

甲類科目筆試將於4月22日至5月14日開考，音樂科及體育科實習考試則在5月下旬至6月上旬展開，暫定放榜時間為7月20日。

2022年DSE中學文憑試時間表

試場必備物品：

考生必須戴口罩，並帶好准考證正本及身分證正本、書寫文具，個別科目須帶的物品，如語文聆聽電台廣播試場須自備有耳筒的收音機應試。除中、英文科外，考生均可使用計數機。

入考場須知：

考生每個考試日前往試場前，必須自行量度體溫及進行快速檢測，並填妥並簽署「考生健康申報表」。考生應在准考證旁拍下其快測陰性結果的照片以作記錄，並於整個文憑試考試期間保留有關照片，以便需要時抽樣查核之用。如考生拒絕合作或作出虛假、不完整或誤導申報，將受到懲處甚或被取消考試資格。

考生考試日早上必須做快測，並出示陰性結果證明才可應考。（資料圖片）

若當日快測陽性或被列作密切接觸者：

若考生在應考當日的快速測試呈陽性，或成為密切接觸者，不論是早上或下午應考，仍劃一要在早上6時半前，通知考評局通知是否應考，再預約抗疫的士、帶同准考證正本、身份證正本及行李前往竹篙灣考試。若考生因交通問題而未能趕及在8時半開考前抵達竹篙灣，考評局將會酌情處理，適當延後開考時間。入住隔離設施期間，考生如感不適並決定不應考當日考試，應盡快或最遲於考試開始前並通知考評局，以申請成績評估，考生一旦應試則不會接受考生就當日考試申請成績評估。

竹篙灣社區隔離設施。（資料圖片）

考試日快測陽性須知步驟：

1. 在早上6時半前，通知考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860/ 電郵：qc@hkeaa.edu.hk）是否應考，再由該局通知竹篙灣應考考生的資料。

2. 聯絡考生熱線安排「抗疫的士」表明文憑試考生身份及需要到社區隔離設施應考，再由熱線安排點對點交通接載考生，前往竹篙灣，費用全免，到達時間盡量為早上8時半前。

3. 的士司機會聯絡考生，確認登車時間及位置。

4. 考生攜備准考證正本、身分證正本及行李，並填妥表明願意於隔離設施應試的聲明書，在預約位置登車。

5. 到達竹篙灣後，工作人員根據考生是陽性個案或密切接觸者，再分流到指定區域登記考生身分證及暫存行李，再把考生帶到獨立應考單位。若考生因交通問題遲於8時 30分到達竹篙灣，考評局會提供補時。

6. 考試完畢後，考評局的考務人員收取試卷。工作人員隨後會為考生登記入住竹篙灣，再帶考生到居住單位。



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非考試日確診或被列作緊密接觸者：

若在非考試日確診或被列密切接觸者，可於4月16日至5月14日下午6時前，通知考評局未來數天是否應考，及後考生可選擇在上午9時至下午6時期間，致電消防處考生專線（5511 9422），安排即日前往竹篙灣，或在傍晚6時至10時自行聯絡抗疫的士，預約在翌日早上前往竹篙灣。

非考試日確診可致電消防熱線安排進入竹篙灣。（消防處圖片）

進入竹篙灣須知：

考生抵埗後，民安隊人員會分流確診考生和密切接觸者，帶他們到獨立應考單位應考，期間考務人員會在單位外巡視、監考。考試完畢後，民安隊人員會為考生登記入住竹篙灣，考生亦須在衞生署網上申報系統，呈報陽性個案；若考生為密切接觸者，考評局提醒考生，家人亦要及時申報確診。

1. 致電通知考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）是否應考，並提供英文姓名、考生編號、聯絡電話、於竹篙灣首個應考的科目/卷別、確認是確診者或密切接觸者等資料，再由考評局通知竹篙灣應考考生資料。

2. 應考考生聯絡抗疫的士熱線（電話：3693 4770），預約抗疫的士前往竹篙灣，費用全免。

3. 抗疫的士司機會在預約登車時間前約15分鐘聯絡考生，確認登車時間及地點。

4. 到達竹篙灣後，民安隊人員確認考生是陽性個案或密切接觸者，再分流到指定區域，登記考生身份證及暫存行李，再把考生帶到獨立應考單位，由考評局的考務人員核對身份證及准考證。

5. 考生在獨立單位內考試，考評局的考務人員在單位外巡視、監考，並會在試後收卷。

6. 民安隊人員為考生登記入住竹篙灣，再把考生帶到居住單位。

7. 考生須到「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報測試結果呈陽性。



青協提醒考生進入竹篙灣必備物資。（青協圖片）

考試前一晚遇圍封？

考生及其同住家庭成員會獲優先進行檢測，考生應在「圍封」首兩小時內或晚上8時前，到圍封地點的臨時採樣站，出示准考證、份證明文件等相關資料，證明翌日需參加文憑試。若三個月內曾確診，則可向圍封人員出示證明以豁免核酸檢測，但仍須在考試當天做快測，取得陰性結果才可申請離開圍封區域。其餘考生若遇以下兩種情況：

1、成功取得強檢結果：檢疫人員會優先為考生及其家人進行檢測，以盡早取得檢測結果。考生約可在早上6時接到陰結果並申請離開圍封地點前往試場，考生只須向考務人員出示陰性結果的手機短訊即可進入試場。



2、未能取得強檢結果：考生及其家人如到早上仍未接到檢測結果，或其核酸檢測結果呈不確定性，該考生及家人應做快測，如結果呈陰性可向圍封人員要求提早離開，考生應盡快前往試場。如考生到達試場時已收到陰性檢測結果，便可如常應考；但考生到達試場時仍未接到強制檢測結果，但當日的快速測試為陰性，亦可進入試場應考。



▼4月20日 觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼

