疫情挫回收業膠廠現結業潮　回收商停收屋苑廢膠　業界嘆遭忽視

新冠肺炎衝擊下衍生膠災，惟2020年塑膠回收率只得11%，要等到垃圾收費出台，最新時間表要等到明年下半年才實施。

疫情蔓延除改變市民日常生活，日常環保回收其實亦受影響。有大型回收商早前已大規模停收廢膠，包括暫停旗下服務住宅屋苑的塑膠回收服務，政府需另安排「綠在區區」接手跟進。

有業界透露，已不能靠外國膠維持生計，本地回收量減少，亦欠補貼及政策支援，終觸發結業潮，估計目前仍活躍的回收廠家不足十間，僅存的廠家大多在「吊鹽水」。有環團認為，政府應盡快落實生產者責任法規及垃圾收費，料至少等兩年回收率才回升至三成以上。



▼疫情下膠災愈趨嚴重▼



+ 5

大型回收商「碧瑤廢物及回收有限公司」兩年前推出一站式回收平台「愛回收」，提供上門回收服務，門檻亦不高，市民只需集齊不少於10個已清洗的膠樽（只限1號PET、2號HDPE及5號PP）或玻璃樽，即可透過電話預約到戶回收，同時可賺取積分換禮物。

《香港01》接獲消息指，碧瑤上月初起已停收，包括多個屋苑的回收服務。有回收商透露曾收到相關屋苑求助。記者曾以顧客身分向碧瑤查詢，對方回覆指因疫情持續惡化，為配合防疫措施及保障客戶與員工健康，到戶回收服務暫停服務，直至另行通告，建議到指定油站或在iRecycle應用程式尋找附近回收點。

環保署回覆指，知悉碧瑤三月起暫停為旗下服務住宅屋苑提供塑膠回收服務，已安排「綠在區區」營辦團體與受影響屋苑聯繫和跟進。

環保園膠廠延遲兩年 今年終於投產

有知情人士透露，疫情下塑膠回收量大減，回收成本亦高，加上在環保園聯營的塑膠回收廠至今仍未投產，碧瑤已囤積數千公噸廢膠，出現「爆棚」情況，故暫停大部份回收服務，僅維持少量回收。

翻查資料，環保署早在2017年向碧瑤、歐綠保及太古可口可樂聯營的公司批出合約，以「設計、建造及營運」合約形式，營運於屯門環保園的廢塑膠處理設施。工廠原計劃最快2019年落成，結果一拖再拖。碧瑤早前解釋，項目受疫情影響而推遲，最新預計今年中正式投產。

根據2020年《香港固體廢物監察報告》， 塑膠棄置量估算為每日2,312公噸（佔整體棄置量21%），回收率稍回升，但仍只有11%。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

料月底重啟上門回收服務、開展中央收膠

碧瑤目前包攬政府多份回收合約，包括今年一月底獲批出中西區、東區及觀塘的中央收膠合約。碧瑤回覆《香港01》查詢，承認停收屋苑塑膠，冀集中資源優先應對三區中央收膠服務，最快本月底亦會陸續恢復「愛回收」服務。

發言人解釋，疫情下部份處所圍封強檢，回收服務要求改變，加上不同塑膠處理設施及可回收塑膠市場的需求，也因全球疫情有所調整，故在回收服務及儲存安排上作彈性處理。該公司預計，本月底起開展承辦地區的中央收膠服務，至於環保園塑膠回收設施已進入微調及測試階段，對今年投產表示樂觀。

根據環境局文件，九區中央收膠服務覆蓋全港超過一半人口，預計每日回收量達16公噸。環保園塑膠廠則預計每年可處理及回收3.5萬公噸PET及HDPE塑料，則平均每日約96公噸，意味仍需大幅開拓回收渠道，才能達致該廠的最大處理量。

政府在今年三月底起逐步將先導計劃擴展至九區，新合約為期兩年，由三個不同承辦商分別負責三區，覆蓋全港超過一半人口，預計每日回收量達16公噸。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

疫下海外運輸成本飆升 本地回收商現結業潮

早年不少本地回收商靠向外國買膠加工維持生計，但隨著《巴塞爾公約》修正案去年起，加強對廢塑料越境轉移的管制，觸發結業潮。有已結業工廠負責人透露，本地回收成本過高，回收量亦不足，加上外國膠入口門檻提升，如欠缺政府資助，根本難以經營。

環保進城－隽成發展有限公司兩年前主要處理外國進口塑膠，去年起主力處理本地膠。負責人兼香港廢塑料協會副會長黃頴灝坦言，本港未實施垃圾徵費，欠缺回收誘因下，本港塑膠回收率偏低，其公司一直虧蝕；加上當局的中央收膠計劃，集中補貼三間回收公司，料仍生存的零星業界，只是「盡捱」至政策出台。他認為，目前尚有回收基金補貼廢膠回收，惟至今年8月結束，擔憂塑膠處理商日益減少，日後推出垃圾徵費，「啲膠多到處理唔切」。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成亦表示，疫情下大部份塑膠回收場已停運，海外運輸成本暴升，營運成本高得難以生存。本港工業塑膠廢料多，單一品種較容易處理，估計仍活躍的工場僅餘數間。不過，他指生活廢膠種類繁多，回收商需靠政府補貼才能生存。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成認為，生活廢膠種類繁多，回收商需靠政府補貼才能生存。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

環團料塑膠回收率回升至逾三成 至少等兩年

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，本港減塑政策未落實，靠市民自發回收難以長期支撐業界機器運行，靠公帑補助回收成本高，亦非最妥善做法，預計未來一年多業界仍然經營艱難。

朱續說，即使有中央收膠承辦商，亦無法處理各類塑膠，部份須分流予下游回收商處理，惟量多才有人承接，以穩定生產線，故當局應盡快落實生產者責任制及垃圾收費，預計至少等兩年，本地塑膠回收率才回升至三成以上。