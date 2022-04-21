DSE｜學校考場作最後準備　座位相隔1.8米　設備用試場

2022年DSE明日(22日)開考，疫情下試場準備更為謹慎，位於葵涌的獅子會中學今(21日)為考試作最後準備，考生明早7時45分可進入校園，之後需經過一系列防疫「關卡」，如量體溫、核對樣貌及健康申報表等。該校表示，考生座位之間有1.8米間距，並設置備用試場及特別課室等，保障試場安全。



需先量體溫 分顏色及編號坐下

DSE首日應考科目英文科將於明日早上8時半開考，獅子會中學按考評局指引安排下，容許考生早上7時45分進入學校範圍，考生先安排進入有蓋操場，經過體溫探測裝置後，按座位編號及顏色，包括紅、藍、黃、綠及紫色，並按獲分顏色在指定區域坐下等候。

考務人員先核對資料再進入試場

考生稍後將被帶到南座雨天操場，由考務人員檢查其準考證、身份證及健康申報表，並核對考生樣貌。當完成核對後，可按安排，使用指定道路，進入考場指定位置應考。

座位相隔1.8米

該校校長郭銳涵表示，禮堂設有96個座位提供予90名考生應考，另有兩個課室考室合共24個座位，由於今年疫情較去年嚴重，故考生座位間距由去年的1.5米，增至1.8米，與第一年、即2020年DSE相同。考生需要按其獲分配的顏色，使用指定洗手間，以作分流作用。

預留課室備用

郭續稱，由於座位間距較大，部份考生需到課室應考，校方亦預留最多兩間預備課室、約24個座位，提供予突發事情未能在原考場應考的其他學校考生。

學校設備用考區作特別試場，提供予有病徵但快測陰性等特殊情況考生應考。（余俊亮攝）

他又說，校方亦預留特別課室，設有6個座位，萬一有考生感不適，如出現病徵、仍有病徵的康復者，以及住所被圍封仍未獲核酸結果，但快測呈陰性如常到校應考的考生，以備不時之需。

更換通風系統 加設空氣清新機

該校助理校長梁卓新指出，學校更換禮堂通風系統，換上降噪及更高效力的抽氣扇，又在試場放置多個空氣清新機等，校方亦會在每日考試完結後清潔考場。他稱學校已自行購買校務人員保護裝備，考評局近日亦送來保護衣、眼罩及快測包等物資。

考務人員增至廿人

梁又說，以往一個禮堂試場只需要五至六名監考人員，但因今年有快測等安排，已動員二十名人員為試場服務，並已通知其餘教師將網課安排在下午，以備不時之需要補充人力資源。

校長郭銳涵認為今年DSE，無論教師還是學生均面對十分大的壓力。（余俊亮攝）

校長郭銳涵表示，疫情下考試，無論教師抑或學生都面臨巨大壓力，呼籲考生必須要有耐性、自律及責任心，又笑言擔心學生可能早起困難，之後因要快測而遲到，已透過班主任再三提醒學生要準時起床，以免遲到損失作題時間。