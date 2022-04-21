疫情｜增628宗確診　單日呈報26死累計8999宗　學校呈報7「中招」

疫情放緩，本港今日（21日）新增628宗確診，累計逾118.7萬人染疫，單日呈報26宗死亡個案，總死亡人數增至8,999人，新增個案中有25宗屬輸入個案，當中大韓航空因超過3宗確診，本月22日起停飛7日。



衞生防護中心今日接獲7宗學校呈報個案，涉及6間學校，5名教師2名學生，當中一間學校有兩名教師受感染，估計是社區感染，形容「現時學校呈報個案數字都是預期之內」。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上表示，本港今日新增628宗確診個案，當中317宗屬核酸陽性個案，311宗為快速檢測個案，第五波疫情累計有1,187,703宗，呈報死亡個案較昨日新增26宗，總呈報死亡人數為8,999人，總體病死率為0.76%。

25宗輸入個案 16宗機場檢測陽性

今日新增個案中，有25宗屬輸入個案，6宗來自泰國、4宗英國、3宗韓國、3宗巴基斯坦、3宗新加坡，其餘澳洲、阿聯酋、美國、馬來西亞、加大拿及德國各一，當中16宗於機場臨時樣本採集中心，9宗在檢疫酒店，其中2宗在第五日核酸陽性，另有五宗在第六日快測陽性。

歐家榮指，部份航班有超過3個案，包括一班KE607大韓航空，航機由於有至少1宗個案，另有乘客未符合599H規定，會根據599H要求大韓航空停止由南韓飛香港航班，本月22至28日停飛。

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6學校5教師2學生呈報陽性

本港很多學校已陸續復課，歐家榮指今日錄得7宗學校呈報個案，涉及5教師、2學生，當中有5人之前曾返學，但當時是陰性，今早才陽性，並沒有返學校，衞生署已跟進及發出隔離令，令不可外出，其家人亦發出檢疫令。他補充，個案涉及6間學校，當中只得一校有兩名老師陽性，初步並不相關，相信是在社區感染，認為現時學校呈報個案數字是預期之內。

就DSE開考，歐家榮鼓勵考生每日快測，若結果陽性會按程序出隔離令，陽性考生被列密切接觸者，願意的話可以繼續應考，致電考評局熱線報名，如在考試日早上發現，6時至6時半打電話，8點半前去到竹篙灣應考。

長者持長者卡、樂悠卡可取測試包

食物及衞生局副局長徐德義就指，政府經不同單位向60歲以上長者派檢測包，周二派發至今，已派出50萬份測試套裝，昨起為各派發點安排補充更多存貨，地區康健中心、地區康健站、衛生署長者中心昨日及今日起陸續收到補貨，可再向長者派發，社署資助服務單位今明兩日亦會陸續收到補貨，日後會更頻密補貨。

徐續指，長者就算並非會員或服務使用者，都可同樣索取測試包，只要親身到服務單位並帶證明年齡文件即可，如長者卡或樂悠卡，服務單位有213間社署資助的長者地區鄰舍活動中心、2間地區康健中心、11個地區康健站、14間衛生署長者健康中心、18間醫管局、NGO、中醫中心，為確保更多人可取包，每人每日只應免費可領一次，每次5套，不能代他人領取。

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