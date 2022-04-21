監獄疫情｜懲教署：在囚人士單日確診回落至單位數　放寬探訪安排

懲教署今日（21日）表示，在囚人士確診個案已由高峰期每天平均超過140宗，回落至過去一周每天平均約五宗，目前約有90名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約3,410名在囚人士康復。

署方亦逐步放寬親友探訪安排，包括增加探訪次數及訪客人數，以及須符合「疫苗通行證」接種要求。



懲教署表示，在囚人士確診個案已由高峰期每天平均超過140宗，回落至過去一周每天平均約五宗。（資料圖片）

懲教署宣布決定逐步放寬親友探訪安排，將於4月25日至5月8日期間實施以下新措施︰

．還押在囚人士每周只可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客；

．定罪在囚人士每月只可接受兩次親友探訪，每次只限兩名訪客；

．訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；

．除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表出示相應疫苗接種紀錄，及／或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪。

發言人表示，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪，期間他們仍可獲准接收認可交來物品一次。

已登記懲教署流動應用程式的使用者，可用以查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室，或懲教署熱線2511 3511，向職員查詢在囚人士的探訪狀況。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼

