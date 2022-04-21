M+疫後重開多幅作品換走　涉六四、毛澤東　陳智思稱無參與選擇

位於西九文化區的M+博物館去年11月中開幕，不過，第五波疫情來襲，自今年1月閉館多月，今日（21日）終於重開。不過，曾捲入政治爭議的希克展廳內，最少三件展品遭撤換，包括隱喻六四事件受傷學生的王興偉《新北京》，意味相關作品示眾僅不足兩個月便已快閃換走。

剛履新的M+董事局主席陳智思則表示，留意到作品更新，但其本人沒有參與其中，相關工作由專業策展人團隊負責，強調所有藏品不會有法律風險。M+發言人指，已計劃輪換逾200件作品，目前已換九件，M+董事局及西九管理局均無參與決定。



M+開幕時，希克展廳內展有王興偉油畫《新北京》，作品「二創」知名攝影師劉香成紀實照片，以中槍企鵝借代躺在單車上的兩名中槍傷的學生，惟M+今日閉館後重開，該作品已遭更換。（資料圖片/李澤彤攝）

合成北京學生中槍照片 隱喻六四鎮壓

M+開幕前正值「多事之秋」，建制派當時質疑以中國當代藝術為首的希克藏品，涉違《國安法》，矛頭更直指異見藝術家艾未未，不過，館方當時不避諱，更展出其多項作品，包括其知名的陶罐裝置《洗白》，以及影像作品《長安街》。

希克展廳內亦並列王興偉油畫《新北京》，作品「二創」知名本港攝影記者劉香成紀實照片，以中槍企鵝借代躺在單車上的兩名中槍傷的學生，隱喻六四事件；另有多幅以毛澤東為創作主題的作品，包括王廣義的《毛澤東：紅色方格二號》。

M+重開後，王廣義的《毛澤東：紅色方格二號》已未有陳列於希克展廳。（資料圖片）

根據M+官網介紹，《毛澤東：紅色方格二號》油畫中，黑白的毛澤東肖像蓋上紅色網格，這幅肖像猶如文化大革命（1966至1976年）期間中國到處可見的毛澤東畫像；畫面左上角和右下角的A字母，和在畫面右上角和左下角的O字母，都從「毛」字的英語拼法「mao」而來。網格一方面有如臨帖用的九宮格，將毛澤東像打回原形，復歸平凡，一方面象徵1960至1970年代複製毛澤東像的印刷技術。王廣義曾創作一系列覆蓋紅色或黑色網格西方藝術史的名人畫像，本作品可算是延續這一系列之作。網格往往令人產生理性聯想，這一系列作品，用意也在引領觀者對畫中影像保持距離，並以客觀心態對待。

中國異見藝術家艾未未知名的陶罐裝置作品《洗白》，則仍然陳列於希克藏品展廳當眼位置。（資料圖片 / 李澤彤攝）

疫情重開後 多幅爭議作品下架

不過，M+開幕未夠兩個月後，便隨即受第五波疫情影響，須自1月起閉館，至今日起重開，惟現場所見，王興偉《新北京》、王廣義《毛澤東：紅色方格二號》，悉數遭撤換至同一藝術家其他作品，前者更換為王興偉《多疑的人》、後者則改掛王廣義的《日常行為理性》。

由希克捐出並親自錄製語音導賞的周鐵海《新聞發佈會III》，亦於展廳「被消失」。作品觀照藝術世界及冷戰後各國關係，象徵其對中國藝術家漸於國際崛起的未來想像。



至於艾未未的兩個作品，則仍然陳列於希克藏品展廳當眼位置。

王興偉《新北京》的懸掛位置，已更換為其於1997年的作品《多疑的人》。（M+藏品圖庫圖片）

陳智思：專業團隊決定展出作品

新上任的M+董事局主席陳智思會見傳媒時表示，自己沒有參與作品揀選，相關工作由專業策展人團隊負責，強調所有藏品不會有法律風險，「選擇乜嘢作品展出由專業團隊決定。」

M+開幕時展出作品：



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發言人：定期輪換展品

M+發言人表示，M+ 去年11月開幕，開幕展覽共展出超過1,500件展品，並已計劃在開幕一年內輪換於各展廳超過200件作品，包括地下大堂展廳、東展廳、南展廳、希克展廳等。200件展品中有九件已於博物館重開前完成輪換，當中包括有較大修復需求的展品。餘下的展品輪換將於未來數月進行。



發言人強調，M+以國際最高標準營運，必須根據展品狀況及修復需要而定期輪換展出的作品，所有展覽均以藝術角度策展，與全球各地其他世界級博物館一樣，策展人以專業態度處理策展事宜。M+所有展覽皆遵守相關法律和規例。M+董事局主要負責監督博物館的管治、營運預算和財務、商業和博物館事宜。M+董事局及西九文化區管理局管理層均沒有參與專業的策展決定。