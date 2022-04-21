放寬限聚｜酒吧、麻雀館仍重開無期　業界斥批政府差別對待

第五波疫情放緩，政府今天（21日）首階段放寬社交距離措施，惟不包括酒吧、卡拉OK、麻雀館等。香港持牌酒吧會所創會會長梁立仁及業界代表舉行記者會，強調業界持有正當牌照，與一般食肆分別不大，促請政府公平對待，讓晚間消閑娛樂場所能夠正常營業，否則應提供急切資助。

有酒吧業界代表表示，受疫情影響，已長時間沒有營業，為了應付租金和員工薪酬，只好變賣樓、車和手錶，希望政府能正視業界需要。另有麻雀會所代表稱，曾多次去信特首辦，但均不獲回應，亦批評現有資助額不足，停業下難以維生。



停業多時 批政府打壓

政府今日首階段放寬防疫措施，街上人頭湧湧，逐步回復正常生活，不過酒吧、卡拉OK、麻雀館等仍未能復業。香港持牌酒吧會所創會會長梁立仁說，業界與食肆都有持牌經營，有部份食肆更持有酒牌局發出的酒牌，不明白為何業界現在仍不能復業，批評政府有偏見及打壓。

他續指，受疫情影響，業界已經歷多次停業及復業，每次都有遵守多項條件限制。對於當局仍不批准業界恢復營業，感到失望，並認為當局沒有合理解釋，反問「病毒係咪係夜晚先變嚴重？」

業界批評政府差別對待，促放寬防疫措施，讓晚間消閑娛樂行業能正常營業。（李沛姿攝）

賣車賣樓應付租金

香港麻雀娛樂公司董事總經理張家寧形容，現時業界處於「水深火熱」中，麻雀館已經停業了376天，員工們無以為繼，希望政府一視同仁，讓業界得以生存。

酒吧業界代表王智賢則表示，為了應付租金和員工薪酬，已變賣樓、車和手錶，批評政府不讓業界復業，又沒有提供足夠資助，稱「推我哋一腳落火坑，再踏多兩下」。另一名酒吧業界代表鄭志坤經營酒吧逾40年，認為政府應一視同仁，形容現況不公平。

呼籲批准復業或增資助

梁立仁透露，政府今次放寬防疫措施並沒有諮詢業界，現有的資助亦不足。麻雀會所業界代表梁潤娣稱，他們曾多次去信特首辦，但均沒有回音。

業界促請政府盡快讓業界恢復營業，否則應公布新一輪行業資助。假如繼續不能營業，梁立仁認為違規經營情況會愈來愈嚴重，而且將會出現大型倒閉潮。

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