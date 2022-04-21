強制檢測︱40幢大廈涉日出康城、黃埔花園　翔龍灣2日內第3座上榜

食衞局周四晚上（21日）發出強制檢測公告，與過去8日一樣有40幢大廈上榜，當中分別有15幢私人住所、5幢居屋及15幢公屋，以大埔、沙田、將軍澳各佔3幢為最多。而上榜大廈不少為著名的私人住所，包括日出康城、黃埔花園、嘉湖山莊等。此外，土瓜灣翔龍灣於兩日內，已三座上榜，包括1座、5座及6座。



▼4月21日強檢制檢公告詳情▼



富嘉花園2座連續兩日上榜

上榜大廈當中，大埔、沙田、將軍澳以3幢佔最多，然而若連同大圍及火炭計算在內，沙田則以5幢佔最多，包括沙田水泉澳邨林泉樓、沙田愉翠苑愉民閣、沙田豐和邨和順樓、大圍富嘉花園2座、火炭彩禾苑。其中，富嘉花園2座連續兩日上榜。

今日共有15幢上榜大廈屬於私人住所，包括日出康城首都5座威尼斯、嘉湖山莊麗湖居2座、馬鞍山迎海．星灣20座、紅磡黃埔花園紫荊苑1座、九龍塘廣播道32號碧麗閣、土瓜灣翔龍灣5座等。值得注意是，昨日翔龍灣共有2幢上榜，包括1座及6座，即兩日內該屋苑有三座大廈要強檢。

另外亦有15幢為公屋，包括近月上榜名單中較常見的油麗邨、葵涌邨、石籬二邨等。其餘5幢上榜居屋，包括沙田愉翠苑、將軍澳唐明苑、火炭彩禾苑等。

▼流動採樣站名單 (截至4月22日)▼



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此外，政府於周五起，將於竹園北邨蕙園樓旁籃球場、梨木樹邨楓樹樓對出空地，增設流動採樣站。