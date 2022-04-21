李家超晤商界　盛智文批熔斷機制問題大：一個月得兩班機點生存？

特首選舉唯一候選人李家超今日（21日）與飲食界、酒店界、旅遊界、批發零售界、航運交通界選委舉行網上交流會。李家超主席團成員、蘭桂芳集團主席盛智文質疑，機上3人染疫就觸發航班熔斷的機制不合適，有損香港的國際地位，直言不知道作為一個國際城市，一條航線每個月只能開兩班機，到底如何生存。



盛智文：「困難」地向外媒解釋 外商不要撤出香港

盛智文表示，今日剛完成多場外媒訪問，形容過程相當「困難」，他希望外國仍然相信香港是一個國際金融中心，不要撤出香港。

他認為，香港要和中國內地通關，但參考上海近期管控的經驗，似乎在香港要與內地一套防疫政策接軌一點都不容易（not an easy job）。他指香港是國際城市，對外開放也很重要，又以北京冬奧為例，對選手村採取閉環式管理，最後也沒有爆發疫情，香港何不參考這些經驗，以類似形式搞旅遊氣泡。

2022年4月14日，疫情已持續逾兩年，航空業受重創。（資料圖片）

倡熔斷門檻改為10人

盛智文又提到，航班熔斷機制有「很大問題」（huge problem），3名乘客抵港後確診已要叫停，香港作為國際金融中心，以國泰航空為例，現時受限於熔斷機制只能每條航線一個月開2班機，直言作為一個國際都會，不明白這樣如何生存（we can't exist as an international financial centre and an international city）。他建議，可將熔斷門檻改為10人，然後施加其他限制，例如要求這些染疫乘客長留檢疫設施、情況許可下留家隔離等。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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李家超：營商環境是港競爭力重要一環

會上亦有多名選委關注到酒店業、飲食業、食品製造等行業人手問題，詢問政府如何帶動這些行業的活力，贊同香港要融入大灣區。其中立法會批發及零售界議員邵家輝重申，取消強積金對沖未有充分諮詢商界，「100個商界，99個都唔知點計數」。

李家超總體回應指，今日所見的選委都是疫情下受重創的行業，希望今日部分處所重開後他們可以盡快復甦，明營商環境是香港競爭力重要一環。他又指，「智慧在民間、在行業」，施政上不可能一個人解決所有問題，會繼續聽取大家的意見，再次發揮她香港的優勢，向前出發。

對於內地通關，他形容有許多事情要克服，例如尋找對接方案等，希望日後可以在「效果達到，風險可控」的前題下與內地商討通關。