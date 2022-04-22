DSE｜抗疫的士今早接送三名考生到竹篙灣應考　過程大致暢順

DSE今日(22日)開考，考生試前要做快速檢測，陽性需在早上6時半前通知考評局及抗疫的士，前往竹篙灣應考。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，今早有三名考生申請由抗疫的士送入竹篙灣應考，過程大致順暢無塞車。他稱因應目前疫情緩和，下周二（26日）起會將抗疫的士數量由400輛減至140輛，並稱相信可應付需求。



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吳坤成表示，今日召抗疫的士服務人數大減，經統計今早約有三名考生使用抗疫的士到竹篙灣應考。他稱因之前司機要待乘客在竹篙灣進行分流才可離開，等待排隊期間曾造成車流倒灌而塞車，故司機早前亦擔心今日會有類似情況。幸好今日司機放下考生後，由民安隊成員安排分流，的士即可離開，故過程相對順利。

的士車行車主協會主席吳坤成（資料圖片）

他稱，目前疫情開始緩和，抗疫的士質日每日約有200多單，抗疫的士早前與政府協商提供400輛的士，包括作接送考生之用，下周二起會減少至140輛，冀業界可陸續恢復原來服務。

廠商會中學校長周略修稱今日都四五名考生忘記填健康申報表。（何瑞芬攝）

另外，廠商會中學校長周修略表示，該校有110名考生應考，分禮堂及多用途課室兩邊應考，過程大致順利，有四五未考試忘填健康申報表，已在現場補填。他稱所有考生均有做快測，若有考生忘記，學校亦可提供快測包，讓考生在空礦地方補做。

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他又稱，該校昨日接獲有一名考生報告，因確診及出現發燒等病徵而要入院治療，無法應考，校方早前已將學生模擬試成績上交考評局，稍後會幫該名學生申請成績評估。