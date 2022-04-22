DSE︱首科英文科開考　考生全副防疫裝應戰　周潤發跑步路過打氣

2022年文憑試（DSE）今日（22日）開考，考生需在早上做快速檢測並獲得陰性證明，方可應考，考評局亦規定試場工作人員必須完成健康申表等資料核對，才可讓考生進入試場。首日是英文科閱讀及寫作考試，雖然於早上8時半開始，但已有不少考生早上7時已在試場門口等，以調整緊張的心態。有考生坦然怕備戰時染疫，已有一個月無出門，亦連續快測三天及執好「走佬袋」，以備不時之需。



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周潤發跑步經過南昌街試場外向考生揮手打氣。

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2022年DSE重要日期

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石硤尾南昌街多間學校門外有不少考生早上7時已在校外等候，其中廠商會中學約7時半開始安排考生進入，並到操場做身份核對，包括健康申報表，考生要除罩核對外貌，考務人員會在其準考證今日應考科目旁蓋印作實，過程約需一至兩分鐘。

考生洪同學表示，因擔心確診會影響考試，故已有一個月無出門，「備戰時都唔肯出街，即使啲friend約都好」。他又稱由前日開始已連續快測三日，確保自己無染疫，不需進入竹篙灣，但亦一早執好「走佬袋」，包括一些日常衣物及温習材料等，以備不時之需。

另一考生呂同學則「重裝上陣」，除配戴兩個口罩外，亦戴上眼罩，確保做好陪疫措施，「都有啲擔心試場多人」。她又指，備戰時心情壓力有些大，心情較緊張。

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曾同學及林同學則表示，因平時返校經常塞車，又需要快測，故今早5時已起床準備，7時已在考場外等候調整心情。林稱今年DSE變動較大，自己有些不習慣，「要重新鋪排過啲學習時間」，故有些緊張。曾則笑言不會有太大壓力，「考唔到就重考。」

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梁同學亦於早上7時已在門外等候，坦言心情緊張，「你話唔緊張就冇可能」。他稱自己3月曾確診，故亦不擔心要前往竹篙灣應考，又稱今年DSE安排一改再改，對終於開考感到於下心頭大石，「早死早超生。」

影星周潤發跑步路過向考生揮手打氣

今早7時許，影星周潤發跑步經過南昌街斜路，沿路有等候入試場的考生發現其蹤影，周潤發向考生揮手為他們打氣後，即繼續跑步離開。

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