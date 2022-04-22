黃大仙10.1衝突｜義務急救員等2男囚39月　6名女被告囚3年

2019年10月1日國慶多區發生警民衝突，其中在黃大仙的衝突，有示威者掟汽油彈和磚頭，警方則施發催淚彈。11名被捕的男女，包括1名義務急救員，早前被裁定1項暴動成。其中3名被告於本月初被判入教導所，餘下8名被告今（22日）在區域法院接受判刑。義務急救員和另一名男被告被判囚3年3個月，另外6名女被告被判監3年。



11名被告分別為譚鈞朗（24歲）、鄧有釗（19歲）、方銘（30歲）、楊泳儀（21歲）、卓巧珠（21歲）、郭晞桐（20歲）、鄧茜芸（25歲）、戴珮玲（22歲）、王明佑（23歲）、伍祖儀（25歲）、劉智峰（26歲）。鄧有釗、方銘和郭晞桐於本月初被判入教導所。他們被裁定於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動。同案另一名被告黃碧蓉，被裁定罪名不成立。此外，方銘及王明佑的在公眾地方管有攻擊性武器罪亦不成立。

辯方求情時，被告都表達悔意。其中任義務急救員的劉智峰，甚代表律師指劉在案中出發點為幫人，出於良好意願。

2019年10月1日黃大仙龍翔道一帶有多次示威衝突，多人被捕。(詳看下圖)

+ 8

官指暴動規模不小有過百人

法官李俊文判刑時指，涉案暴動雖規模不小，有過百人、甚至逾千人參與。涉案的龍翔道為九龍的交通樞紐，但案發日為公眾假期，涉案暴動歷時約40分鐘，對公眾和交通滋擾較小。案發時有人掟汽油彈等，但未有警員和市民因此受傷，受損的財物為欄桿和路面。法官認為，本案非最嚴重的暴動類別。

眾被告均非主導角色

法官接納各被告因衝動、不成熟犯案，已作反省，重犯機會低。各被告在案中非主導角色，未有證據他們曾使用暴力，參與程度較低。

此外，法官指譚鈞朗有全幅裝備，有頭盔和護膝等，而另外6名女被告楊泳儀、卓巧珠、鄧茜芸、戴珮玲、王明佑和伍祖儀，案發時只有部份裝備。法官認為，6名被告和警員對抗的風險較低。

急救員身份鼓勵他人參與

至於劉智峰，法官指他以急救員身份，鼓勵他人參與，法官判刑時亦考慮他過往參與聖約翰救傷隊。

因被告沒有案底和審訊時同意部份控方案情，法官酙量減刑3個月。法官最終判譚鈞朗和劉智峰監禁3年3個月，另外6名女被告被判囚3年。

案件編號：DCCC 770/2020