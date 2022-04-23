康復紀錄二維碼︱市民獲屆滿年份為2046　衞生署、資科辦互相卸責

康復紀錄二維碼周二推出，康復者可用此出入需要「疫苗通行證」的場所。有市民報稱為確診父親申請康復紀錄證明時，錯誤地顯示其出生年份「0003」及屆滿年份為「2046」年，即使掃描二維碼後仍顯示2046年，懷疑系統出錯，令出生年份及屆滿年份錯誤。

資訊科技總監辦公室指，政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁是跟據衛生署所提供資料發出康復紀錄二維碼，需再向衛生署查詢；衛生署則指，事主康服紀錄並無問題。



有市民報稱為確診父親申請康復紀錄證明時，錯誤地顯示其出生年份「0003」及屆滿年份為「2046」年，懷疑系統出錯。（受訪者提供）

顯示出生年份為「0003」

有讀者反映，為其確診父親申請康復紀錄證明時，錯誤地顯示其出生年份「0003」及屆滿年份為「2046」年，其後再幫確診母親申請，資料又回復正常。

根據政府申請康復紀錄二維碼的網頁，如果本身填寫出生日期及確診日期時出錯，系統則不會顯示出「康復紀錄」版面，懷疑系統出錯，令出生年份及屆滿年份錯誤。

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資科辦：根據衛生署資料發出 衞生署：紀錄無問題

資訊科技總監辦公室指，政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁，是跟據衛生署所提供資料發出康復者二維碼，需再向衛生署查詢，辦公室亦會繼續追查出錯原因。

衛生署指，事主康服紀錄並無問題。

▼申請康復紀錄二維碼▼

