中大專家建議採取中西醫結合策略　助康復者抗擊新冠後遺症

第五波疫情逾百萬市民染疫，中大香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀今日（23日）於港台節目《香港家書》中提到，有必要採取中西醫結合策略治病，既可幫助應對以西醫為主的公營醫療系統，亦可從病理學與西醫互補不足，幫助新冠病毒病人調理身體。

他提到中大的中西醫團隊推出的遙距診症服務，為社區中的新冠患者及康復者提供中醫服務，至今已超過2,000名患者受助。有患者接受中醫湯藥治療後，後遺症狀有明顯改善，體能大有改善。



香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀。（資料圖片、吳鍾坤攝）

林志秀表示，第五波Omicron疫情至今超過一百萬人感染，現時公營醫療系統主要依靠西醫，來勢洶洶的疫情導致大量感染者滯留在家，或未能及時獲得治療。政府有必要汲取教訓和經驗，善用現有的一萬多名中醫的力量，為抵抗疫情提供人力資源保障。

香港的現行公營醫療系統中，做到中西醫結合並非易事。他指，背後的文化底蘊和治病理念具有很大的差異，但可互補不足、各有所長。中醫注重整體調理，西醫則針對病原體。

醫管局「遠程醫療支援服務站」 （資料圖片、梁鵬威攝）

在今波疫情中，他提到，曾以中醫治療過不少患者，其中有一名年過60歲女士即使快測結果已是陰性，但仍有嚴重後遺症，身體疲勞、不斷咳嗽和氣促。後來服用了一星期多的中醫湯藥，咳嗽症狀顯著減輕，體力大增。

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他表示，政府在今次疫情中意識到中醫的重要性，醫管局中醫組在疫情高峰時為老人院的患者提供遠程看症，現時已經為230所院舍提供中醫治療；中大的中西醫結合醫學研究所和中醫學院的臨床團隊亦有參與，為社區中的感染者及康復者提供中醫藥，至今已超過2,000名患者受助。他指，政府已表明將來會在制度和政策上鬆綁，為香港的中醫發展提供更多的契機，又派中醫團隊進駐啟德方艙醫院提供治療。

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