晚市堂食重開　黃家和稱食客反應踴躍　促母親節放寬8人一枱

政府前日（21日）首階段放寬防疫限制，大部分表列關所重開，堂食開放至晚上10時，每枱人數上限4人。餐飲聯業協會會長黃家和表示，市民反應踴躍，部分餐廳座無虛席，食肆日間生意增加，生意額整體回復6至7成，有個別食肆甚至恢復8成，預料飲食業失業率4月起將會回落。



他指不少市民仍未用完月初派發的電子消費券，有帶動生意的作用。他稱，接下來的母親節是飲食業的重要日子，希望政府進一步放寬至8人一枱，不要限制營業時間。



健身業界：政府場地部分作抗疫之用難預約

康樂體育專業人員總會會長李粵閩說，放寬措施後健身中心預約情況理想，在場地容量最多5成的規定下，大部分健身中心預約已滿，教練可以恢復4至5成工作量。但他指，不少客人都是使用停業前購買的套票，形容經營者是在「還債」，無法增加現金流，未能完全改善營運處境。

他指目前政府部分體育設施用作抗疫用途，不開放預約，業界難以預約場地，若以團體名義申請，要在6月後才可使用場地。