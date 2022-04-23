旅議會歡迎航班熔斷減辣：仍難離港遊　倡准入境港人居家檢疫

政府宣布5月1日起容許非香港居民從海外入境香港，並將航班熔斷機制門檻改為同一班抵港民航客機上5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%乘客確診，以較高者為準。旅遊業議會總幹事楊淑芬歡迎有關做法，她今日（23日）在電台節目表示，原本的門檻太嚴苛，航空公司營運航班的風險大；但短期內本港旅行社仍難以舉辧海外旅行團，希望政府適時視乎情況再放寬出入境限制，甚至取消熔斷機制。



楊淑芬指，目前港人外遊最大的問題，是回港要入住檢疫酒店隔離7日，除了時間問題外，旅行社在安排團友入住檢疫酒店上有困難，預計短期內難以有海外旅行團成行。她建議政府容許香港居民回港毋須酒店檢疫，改為居家檢疫7日，可大幅降低港人外遊成本，為旅遊業帶來少許生機。

旅議會主席徐王美倫在另一電台節目指，今次放寬熔斷門檻是行前了一步，業界對機制有質疑，形容是折騰旅遊界和航空公司，希望政府盡快檢討。她又稱，當局在航班抵港後約6至8小時已經知道有多少人確診，但往往等待翌日才宣布，令航空公司和轉機的市民難以作出安排，希望當局在航班抵港後，盡快公布確診情況。

約200間旅行社申辦本地遊 旅議會：只為有工開

政府前日（21日）起逐步放寬社交距離措施，容許復辦本地遊。楊淑芬說，截至昨午4時，約200間旅行社申請舉辦本地遊，當中9成旅行社同時申請上限30人和100人的本地遊，估計本周末約有十多個本地遊旅行團出發，每團也是30人以下，料五一假期會有更多大規模的本地遊成團。

她指本地遊的利潤微薄，不足以避免旅行社倒閉，只是希望讓導遊、司機等從業員「有工開」；對旅遊業而言，最重要的還是通關，期望當局有通關時間表。被問到希望先與海外或內地通關，她說旅遊業會跟隨政府政策，「總之通關就得㗎啦。」