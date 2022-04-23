航班熔斷放寬　衞生署指輸入確診比例跌2/3　風險在可控範圍

本港第五波疫情漸受控，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（23日）於疫情記者會上指，自4月1日解除九國禁飛令後，旅客總數目增加，外地輸入陽性比例個案由3%下降至1%，現時放寬熔斷機制後的風險都在控制範圍之內，抵港旅客在檢疫酒店隔離的閉環管理都有效防止輸入個案入社區。



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每日平均確診總數 一周下降一半

歐家榮指，現時疫情數字在過去一周維持500至700宗，平均每日621宗，「整體疫情係穩定及好緩慢下降趨勢」。對比再上一個星期已有回落，上周每日個案介乎794至1921宗，平均每日1259宗。不過，歐擔心經過長假期、學校復課及放寬措施，有機會增加社區風險，將繼續密切注視未來兩周疫情走向。

昨天（22日）食衞局公布放寬熔斷機制，包括容許非港人入境、提高熔斷門欄，旅客在機場時需同時接受核酸和快速測試。歐家榮解釋，全球疫情仍是潛伏期短的Omicron病毒，與香港密切往來的海外地區疫情都大致下降或及與本港相若，考慮過各因素後確定調整機制。

4月1日，英美等九國禁飛令解除。（資料圖片 / 余俊亮攝）

歐家榮稱，自4月1日撤銷九國禁飛後，抵港人數大幅增加，本年頭三個月每日平均不多於300人，4月起上升至超過1,200名旅客抵港，而外地輸入個案比率下降，首三個月外地輸入個案約3%陽性，從4月起，陽性百分比下跌為1%，政府因此調整了相關防控措施。

他進一步解釋，熔斷機制主要為避免段時間內造成大量輸入個案，而現時衞生署要求旅客到港前持經核酸檢測陰性結果，以及需要在檢疫酒店7日或14日隔離，閉環管理可控制輸入個案進入社區。

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