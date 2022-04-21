封區｜觀塘順利邨利恒樓解封　揭9宗確診　中招率約0.7%

第五波疫情持續，政府昨日（20日）圍封觀塘順利邨利恒樓，並為居民進行檢測。利恒樓今早（21日）9時半解封，共發現9宗陽性個案及3宗不確定個案，陽性率約為0.7%。



▼4月20日 觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼



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揭9宗確診 48戶無人應門

政府昨日下午4時起圍封觀塘順利邨利恒樓，並要求受檢人士於昨晚9時半前進行檢測，共1,380人接受了檢測，當中共發現9宗陽性個案和3宗不確定個案，陽性率約為0.7%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約700戶，當中有48戶無人應門，政府將採取跟進措施。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款、即50,000元，以及監禁六個月。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼

