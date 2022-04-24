封區｜政府圍封沙田水泉澳邨樂泉樓　目標明早11時完成行動

政府今日（24日）下午四時起圍封沙田水泉澳邨樂泉樓，發言人解釋，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估而作出的決定，目標是在明日（25日）上午約11時完成行動。



▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼

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政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上十時前接受檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於4月18日至4月24日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月26日或之前接受強制檢測。

沙田水泉澳邨樂泉樓圍封範圍。（政府新聞處圖片）

「受限區域」內如有應屆香港中學文憑考試考生須於翌日參加文憑試，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚八時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件（包括身分證明文件和准考證或由學校發出考務人員證明信件），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生及考務人員於翌日取得檢測結果。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。

如考生或考務人員須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求。訂明人員需核實考生或考務人員的檢測結果，並記錄考生或考務人員相關資料後，才能讓考生或考務人員離開。

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