馬王｜「金鎗六十」超越「美麗傳承」　累計獲獎金1.13億成獎金王

馬王「金鎗六十」創新紀錄。沙田馬場今日（24日）舉行3場國際一級賽，其中總獎金高達2,000萬港元的冠軍一哩賽，由「金鎗六十」輕鬆蟬聯，累積獎金增至1.134億元，超越前香港馬王「美麗傳承」所保持的紀錄1.062億元，成為香港賽馬史上在港贏頭馬和贏得最多獎金的馬匹。



以兩個馬位擊敗「加州星球」 成贏最多頭馬賽駒

由呂健威訓練的「金鎗六十」，出賽下午在沙田馬場出戰富衛保險冠軍一哩賽，屬1,600米賽事，由土生土長華籍騎師何澤堯策騎。

金鎗六十自第二檔出閘後，早段留居第四位，而香港打吡大賽亞軍「加州星球」則領放競跑。在轉入直路彎時，金鎗六十發力上前，在200米處率先透出，並且愈跑愈有，金鎗六十最終以兩個馬位之先，擊敗「加州星球」成功衛冕，而「勁搏」則跑入第三名。

6歲的「金鎗六十」，今仗造出的時間為1分32.81秒，自2019年3月起在港出賽，現時已贏得21場勝仗，刷新香港賽駒的頭馬紀錄。這匹星級賽駒今仗贏得獎金1,140萬港元，累積獎金增至1.134億元，超越前香港馬王「美麗傳承」所保持的紀錄1.062億元，一躍成為香港歷來累積最多獎金的賽駒，再創歷史。

馬主練馬師望能出戰日本安田紀念賽

「金鎗六十」馬主陳家樑賽後說：「我十分開心，『金鎗六十』自我挑戰成功，在港累積第21場頭馬，取得自我突破，我們十分開心。日本中央競馬會邀請『金鎗六十』前往日本出戰6月的日本安田紀念賽，我們都有報名，如果疫情保持穩定，該駒會遠征日本，我也會飛去日本為愛駒打氣，當然一切要看疫情發展而決定。」

練馬師呂健威在賽後表示：「很開心『「金鎗六十」能夠打破兩項香港賽馬紀錄，因為很難才找得到這匹好馬。我要多看馬匹的狀況，兩日後才決定是否安排牠於六月出戰日本的安田紀念賽。最大擔憂是當地的檢疫安排，以及馬匹遠征時要舟車勞動。」

今年的富衛保險冠軍賽馬日相比去年，可謂丁財兩不旺。總投注額為15.99億元，比去年16.11億元少1,200萬元或0.7%；入場受疫情限制，今日是第五波疫情爆發以來，首次容許已預先訂座的馬主與同行賓客進入馬場觀賽，今日只有1,090人入場，只有去年6,291人的六分一。